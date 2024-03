Americanas conclui compra da Uni.co, dona de Puket e Imaginarium

São Paulo

A Americanas, varejista em recuperação judicial, informou nesta quarta-feira (20) que comprou a fatia da Uni.Co, dona das franquias Puket e Imaginarium, que estavam em poder do fundo de investimentos Squadra.

A varejista pagou R$ 106,9 milhões por 30% da Uni.Co, tornando-se a titular da totalidade do capital social da companhia. No último dia 1º, os acionistas minoritários da Uni.Co, representados pelo Squadra, haviam decidido exercer o direito de vender a totalidade da sua participação no grupo para a varejista.

Loja Imaginarium, voltada à papelaria e decoração. - Rogerio Canella/Folhapress

Em abril de 2021, antes portanto de vir à tona o rombo contábil de R$ 25,3 bilhões, em janeiro de 2023, a Americanas comprou 70% da Uni.Co, por um valor não revelado. Na ocasião, já estava previsto que a varejista poderia adquirir os 30% restantes após três anos, em uma faixa de valor pré-definida. As duas marcas somavam então cerca de 440 lojas.

De acordo com balanço da Americanas do acumulado de janeiro a setembro de 2023, divulgando no último dia 26, a Uni.Co registrou receita líquida de R$ 145 milhões no intervalo, uma queda de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje são 336 lojas, entre as franquias de papelaria e decoração da Imaginarium e as franquias de moda e acessórios da Puket.

No ano passado, a Americanas tentou vender a Uni.Co para levantar capital, em meio ao processo de recuperação judicial. Mas a varejista desistiu, alegando ter recebido propostas que "não refletem o real valor do ativo."

Em entrevista à Folha em fevereiro, o presidente da Americanas, Leonardo Coelho, afirmou que a empresa continua interessada em fazer desinvestimentos para levantar capital e focar no novo público —homens e mulheres das classes B e C. Com isso, procura compradores não só para a Uni.co, como para a rede de hortifrútis Natural da Terral e até para a fintech Ame Digital.

"Mas essas empresas não estão em liquidação", disse à época, referindo-se às propostas recebidas abaixo dos valores esperados.

De acordo com o consultor André Pimentel, da Performa Partners, com essa operação, a Americanas avaliou a Uni.co em aproximadamente R$ 500 milhões. "Se colocar a companhia no mercado hoje, o seu valuation [valor da empresa] seria infinitamente inferior a isso", afirma.

A reportagem procurou a Americanas para comentar o negócio, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.