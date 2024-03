Bolsa opera em leve queda puxada por commodities; dólar oscila

São Paulo

A Bolsa brasileira registrava queda discreta na manhã desta quarta-feira (27), pressionada pela queda das commodities no exterior, apesar de um cenário positivo nos índices americanos. O mercado também segue repercutindo resultados corporativos de empresas locais.

No câmbio, o dólar tinha leve alta, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação nos Estados Unidos que devem ser divulgados no fim da semana.

"O dia hoje tende a ser pouco volátil: semana curta, agenda econômica com poucos indicadores, então a gente deve ter um dia um pouco mais tranquilo", disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

Segundo ele, investidores seguem repercutindo a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que mostrou na terça-feira que alguns componentes do colegiado avaliam que pode ser necessária uma redução no ritmo de cortes dos juros caso as incertezas se mantenham elevadas à frente.

Às 10h42, o Ibovespa caía 0,24%, aos 126.549 pontos, enquanto o dólar tinha oscilação negativa de 0,07%, praticamente estável cotado a R$ 4,986.

Operador observa tela com flutuações do mercado financeiro na B3 - Amanda Perobelli/Reuters

Na terça (26), a Bolsa brasileira fechou perto da estabilidade e o dólar subiu, após divulgações da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) e de números de inflação mais altos que o esperado no Brasil.

Investidores também repercutiram balanços corporativos de empresas, como o Grupo Casas Bahia, que registrou seu maior prejuízo trimestral da história. As ações da varejista despencaram mais de 7% no pregão desta terça, figurando entre as maiores quedas da sessão.

Recuos de Vale e Petrobras, as empresas de maior peso do Ibovespa, também pesaram contra o índice.

Com Reuters