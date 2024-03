EUA e Europa debatem fim de subsídios ao petróleo, mas consenso é desafio

Londres, Washington e Bruxelas | Financial Times

Os países mais ricos do mundo estão em desacordo sobre o fim dos subsídios para o desenvolvimento de projetos de petróleo e gás, já que os EUA e a União Europeia discordaram sobre a extensão de uma proibição, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

Os países da OCDE realizaram uma segunda rodada de negociações a portas fechadas em Paris para debater propostas da União Europeia e do Reino Unido de cortar a maioria dos empréstimos e garantias de crédito para projetos destinados à exportação de petróleo, gás e mineração de carvão, que são a maior fonte de financiamento público internacional para o setor.

Plataforma de produção de petróleo da Noruega no mar do Norte, maior produtor de petróleo e gás natural da Europa Ocidental - Reuters

Isso seguiria um acordo em 2021 para parar de fornecer tal apoio para usinas a carvão.

Uma pessoa familiarizada com as negociações disse que os EUA ainda estavam avaliando as propostas, com discussões agendadas para continuar em junho e novembro. O Tesouro dos EUA se recusou a comentar.

Os EUA, Canadá, França, Alemanha e o Reino Unido estavam entre os países que concordaram em torno da cúpula climática da ONU COP26 em Glasgow em 2021 em alinhar suas instituições financeiras públicas com o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global idealmente a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Mas isso poderia afetar o papel da Exim, banco público de crédito à exportação dos EUA, que precisará garantir financiamento adicional do Congresso dos EUA em 2026, abrindo-a para escrutínio político de legisladores republicanos que são contrários a cortar o financiamento para petróleo e gás, e legisladores progressistas críticos ao histórico climático do banco.

A Exim recentemente ofereceu US$ 500 milhões em financiamento para um projeto de petróleo e gás no Bahrein, apesar de seis legisladores democratas pedirem que não prosseguisse com o acordo porque minaria o progresso climático internacional.

A carta da Exim contém uma cláusula que a proíbe de "discriminar" contra qualquer setor ou indústria. Altos funcionários da Exim afirmam que essa cláusula só poderia ser alterada por ação do Congresso.

"Os EUA estão arrastando os pés em um momento em que precisam intensificar para provar sua liderança climática, antes das eleições ainda este ano", disse Nina Pušić, estrategista climática de financiamento à exportação no grupo de campanha ambiental dos EUA, Oil Change International.

Os bancos de crédito à exportação dos países do G20 forneceram sete vezes mais apoio a projetos de combustíveis fósseis do que para fontes de energia renovável entre 2019 e 2021, disse o grupo de campanha. Projetos de combustíveis fósseis receberam US$ 33,5 bilhões por ano em média, em comparação com US$ 4,7 bilhões para o desenvolvimento de energia limpa.

Segundo a proposta da UE, as agências de crédito à exportação só poderiam apoiar projetos de combustíveis fósseis se os países membros individuais da OCDE determinassem que os projetos estavam alinhados com a necessidade de manter o aquecimento a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

A Agência Internacional de Energia disse não haver espaço para novos projetos de exploração de petróleo e gás se as metas climáticas de Paris forem atingidas.

A UE também está propondo um novo requisito de transparência, segundo o qual os países publicariam detalhes do financiamento de projetos de combustíveis fósseis.

"Uma proibição total seria mais clara e enviaria um sinal mais forte, mas a questão é se você pode obter o mesmo resultado político, mas com uma abordagem mais politicamente palatável", disse Claire Healy, associada sênior em política climática internacional e diplomacia na E3G.

Mudanças no arranjo voluntário da OCDE sobre créditos à exportação exigiriam o consenso de um grupo dos 38 países membros que inclui os EUA, UE, Reino Unido e Canadá, mas também grandes financiadores de combustíveis fósseis que não concordaram em alinhar o financiamento público com o Acordo de Paris, como Japão e Coreia do Sul. Mesmo dentro da UE, a implementação de políticas para acabar com os subsídios tem sido irregular.

"Estamos em um momento em que as diferenças de atitudes em relação aos créditos à exportação dentro do G7 estão criando um campo de jogo desigual", disse um diplomata europeu familiarizado com as negociações da OCDE ao Financial Times. "Temos que ser realistas, não seremos capazes de ter uma metodologia única com um único ponto de corte."