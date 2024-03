Bomba de barragem no CE está desligada para reparo programado, diferentemente do que diz post

São Paulo

Diferentemente do que afirma vídeo compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X, em 18 de março, não há fluxo de água na Barra de Jati, no Ceará, por causa de uma manutenção em uma motobomba da EBI-3 (Estação de Bombeamento 3), que fica em Salgueiro, em Pernambuco, e direciona água para a barragem. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a manutenção estava programada "levando em consideração os altos níveis dos reservatórios abastecidos pela estação de bombeamento e o período chuvoso na região".

A barragem de Jati é o ponto que abastece o Cinturão das Águas do Ceará, uma obra complementar do Pisf (Projeto de Integração do Rio São Francisco), sob a responsabilidade do governo estadual, que leva água à região metropolitana de Fortaleza. Como verificado pelo Comprova, a liberação de água pela barragem é sazonal, sendo solicitada pelo governo estadual a partir da necessidade verificada a cada ano.

Conteúdos de desinformação sobre a transposição do São Francisco são frequentes; na foto, post que circulou no ano passado, sobre trecho no Ceará - Instagram/@fabiano_fo_bike_

A pedido do estado, o governo federal liberou da barragem de Jati, em fevereiro deste ano, 6,5 metros cúbicos de água por segundo —cerca 50 carros-pipas por minuto. Segundo o Governo do Ceará, o acumulado de água das fontes que abastecem Fortaleza e região metropolitana garante o abastecimento "com folga para o próximo ano".

