China cria nova catapulta eletromagnética para lançar aeronaves de porta-aviões; veja vídeo

Cientistas chineses criaram uma nova geração de catapultas eletromagnéticas para alavancar aeronaves baseadas em porta-aviões. A invenção, anunciada pelo South China Morning Post e feita com o mesmo princípio de veículos elétricos, permite um aumento significativo na carga útil das aeronaves.

"A nova catapulta é compacta, tem uma estrutura simples, é leve e não requer um sistema de energia complexo", diz a publicação extraída de um relatório de uma equipe de desenvolvedores liderada por Ye Leqi, professor da Universidade Tecnológica de Pequim.

Segundo o documento, o novo dispositivo pode acelerar uma aeronave de 30 toneladas de zero a 70 m/s em 2,1 segundos. Para as catapultas eletromagnéticas tradicionais, são necessários mais de três segundos para desenvolver uma velocidade de 66 m/s com um caça de 13 toneladas. Além disso, a nova catapulta é capaz de parar uma aeronave que se move a 72 m/s em 2,6 segundos.

Pessoas assistindo a vídeo do porta-aviões Liaoning, da China, no Museu Militar de Pequim - Greg Baker - 3.mar.2024/AFP

A catapulta funciona de acordo com o mesmo princípio de recuperação no caso dos veículos elétricos: o dispositivo acelera uma roda pesada até altas velocidades e, em seguida, transfere energia cinética para uma roda de enrolar que puxa um cabo de aço fixado ao trem de pouso da aeronave, fornecendo a velocidade necessária para o caça. Durante a frenagem, a catapulta funciona de modo semelhante, porém, a direção da rotação da roda é alterada para a oposta.

Até então, apenas os Estados Unidos possuíam navios equipados com catapultas eletromagnéticas (porta-aviões do tipo "Gerald Ford").

As forças navais do Exército de Libertação Popular da China (EPL) têm dois porta-aviões. O primeiro deles é o "Liaoning", construído com base no cruzador soviético de transporte pesado "Varyag", adquirido da Ucrânia.

O segundo porta-aviões, "Shandong", foi inteiramente construído pela China, baseado no "Liaoning". O terceiro porta-aviões chinês, "Fujian", foi lançado à água em junho de 2022. Eles são maiores do que seus predecessores e serão equipados com catapultas eletromagnéticas para o lançamento de aeronaves baseadas em porta-aviões. Atualmente, o navio está em testes de atracação, e sua transferência para a frota do EPL é esperada para 2025.