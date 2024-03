Conselheiros da Petrobras indicados por Lula votaram contra dividendo extra

Bloomberg

Os conselheiros da Petrobras alinhados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitaram na quinta-feira (7) a proposta de pagamento de dividendos extraordinários aguardados pelos investidores.

A surpresa afetou os mercados ao sinalizar uma crescente influência de Lula sobre as decisões das empresas estatais.

A rejeição do conselho aos dividendos propostos foi vista como uma vitória para o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que indicou muitos dos conselheiros da companhia e, assim como Lula, tem pressionado para que a Petrobras aumente os investimentos.

Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro - Sergio Moraes/Reuters

O pagamento proposto teria sido de centenas de milhões de dólares, em comparação com os mais de US$ 3 bilhões que os analistas previam, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Cinco membros do conselho nomeados pelo governo votaram contra os dividendos extras, juntamente com um sexto diretor que representa os trabalhadores, disseram as pessoas.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, absteve-se de votar. Ele se viu preso entre satisfazer os desejos de Lula e a pressão de outros acionistas para continuar entregando alguns dos melhores retornos do setor.

A Petrobras não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As reservas da empresa permanecerão em um fundo destinado a dividendos, que poderá ser distribuído aos investidores a qualquer momento, disse o diretor financeiro, Sergio Caetano Leite, em teleconferência com analistas.

A reação do mercado à decisão do conselho foi severa. As ações despencaram até 13% nesta sexta-feira (8). O Bank of America disse que o anúncio dos dividendos destaca o risco da influência do governo nas decisões de investimento e rebaixou a recomendação para as ação a neutra. O dólar também subiu.

Muitos investidores apostavam que a Petrobras continuaria a distribuir dividendos aos investidores para ajudar o governo, o seu maior acionista, a reforçar os cofres públicos.

Em vez disso, a empresa preferiu manter o dinheiro, enquanto procura aumentar os gastos com exploração e fazer aquisições em energias renováveis, bem como em petróleo e gás.