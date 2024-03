Disputa por herança bilionária divide herdeiros da Fiat há 20 anos

Financial Times

Há cinco anos, membros da mais celebrada dinastia empresarial da Itália se reuniram em uma grandiosa casa de campo do século 18 nos arredores de Turim após o funeral de Marella Agnelli, viúva do grande industrial do século 20 Gianni Agnelli.

Mas em vez de uma reunião sóbria, o evento acabou sendo o mais recente capítulo de uma briga que dividiu a família, já que a única filha viva do casal falecido, Margherita, entrou em conflito com seu filho John Elkann pela herança multibilionária de seu pai. Eles não se veem desde então, de acordo com vários parentes.

A intriga voltou aos holofotes no mês passado, quando autoridades fizeram buscas na casa e nos escritórios de Elkann, chefe do negócio da família e presidente da montadora Stellantis, após uma denúncia de sua mãe de que ele teria ajudado sua avó, Marella, a sonegar impostos na Itália.

"Margherita Agnelli tem perseguido seus três filhos mais velhos e seus pais nos tribunais por mais de 20 anos", disseram os advogados de Elkann após as buscas.

John Elkann, herdeiro da família Agnelli e chairman da Stellantis, durante evento em Turin - Marco Bertorello - 23.nov.2023/AFP

Uma briga pela herança de Gianni Agnelli

A disputa de 20 anos colocou Margherita, 68, contra seus três filhos mais velhos em uma luta que diz estar travando pelo bem dos cinco filhos que teve com seu segundo marido.

Bilhões de euros em ativos estão em jogo, incluindo obras de arte de Monet e Picasso e uma participação na Dicembre, controladora do conglomerado listado em bolsa Exor, cujo valor dos ativos cresceu 2.700% para 33 bilhões de euros (R$ 177 bilhões) sob Elkann desde a morte de seu avô há mais de duas décadas.

Além da Fiat, a montadora que Gianni Agnelli transformou em uma das maiores do mundo e que agora faz parte do grupo automotivo global Stellantis, a Exor detém participações importantes em empresas que vão desde a Ferrari e o clube de futebol Juventus até a Philips e a revista The Economist.

"Está em jogo a propriedade da Dicembre e, portanto, da Exor. Se Margherita sair vitoriosa em suas [múltiplas] reivindicações, haverá uma redistribuição das participações na Dicembre e Elkann perderá a maioria", disse Mauro Orlandi, professor de direito privado na Universidade Luiss em Roma.

Quando Gianni Agnelli morreu em 2003, sua viúva e filha herdaram cada uma uma participação de 37,5% na Dicembre, bem como ativos no valor de centenas de milhões de euros, de arte a propriedades na Itália e no exterior. Elkann, o sucessor de seu avô, já havia recebido 25% da empresa.

No ano seguinte, quando a sobrevivência da endividada Fiat era colocada em dúvida, Margherita decidiu sair do negócio da família e concordou em receber 1,2 bilhão de euros em troca de transferir sua participação na Dicembre para sua mãe e renunciar a quaisquer direitos sobre sua herança.

Após esse acordo, feito sob a lei suíça, já que Marella e Margherita moravam na Suíça na época, a avó vendeu parte da Dicembre para os irmãos mais novos de Elkann, Lapo e Ginevra, que agora possuem cada um 20%, e vendeu o restante de sua participação a John ao longo dos anos.

Mas, logo após o acordo, Margherita mudou de ideia —motivada, segundo ela, pela descoberta de que a herança de seu pai incluía centenas de milhões de euros escondidos no exterior, uma parte dos quais ela afirmava ter direito. Em 2010, ela perdeu uma contestação jurídica ao acordo de 2004 —mas isso não impediu a briga familiar de continuar.

No acordo, Margherita também teve que pagar uma pensão para sua mãe. Ela agora alega que sua mãe não pagou imposto de renda sobre essa pensão em 2018 ou 2019, argumentando que ela deveria tê-lo feito de acordo com as leis da Itália, onde ela insiste que Marella passou a maior parte de seus últimos anos de vida e, portanto, não se qualificava para a residência suíça.

Um porta-voz de Margherita disse ao Financial Times que ela sempre buscou defender os interesses de seus cinco filhos com seu segundo marido Serge de Pahlen —e "respeitar a vontade de seu pai, já que ele havia doado apenas 25% da Dicembre para John Elkann, deixando o restante para Margherita e a viúva Marella Caracciolo".

Gianni Agnelli na inauguração da fábrica da Fiat em Betim (MG), em 1976 - Folhapress

Arrependimento da vendedora

Os advogados de Elkann dizem que Margherita vendeu sua parte em 2004 "em um momento em que o futuro dos interesses comerciais de sua família e de seu filho eram incertos", e que ela mudou de ideia depois da reviravolta da Fiat, esperando lucrar com a riqueza adicional da família.

Os advogados de Margherita rejeitam isso, dizendo que ela foi "provocada" por seus três filhos mais velhos, referindo-se a um processo em curso movido por Marella na Suíça em 2015 e assumido por John no ano seguinte para confirmar a validade do acordo de herança de 2004.

Lapo e Ginevra Elkann se juntaram ao caso após a morte de sua avó. Outros casos continuam na Suíça sobre a herança de Marella.

"É um fato que os Elkanns iniciaram um processo contra sua mãe [na Suíça] mesmo antes de o testamento de sua avó ser publicado", disse o advogado.

O primo de Margherita, Lupo Rattazzi, disse acreditar que há um "arrependimento do vendedor" na conduta de Margherita.

"Lembro-me dela me dizendo que [Fiat] ia acabar como a Parmalat", disse ele ao FT, referindo-se ao grupo alimentar italiano que faliu em 2003. "Se não fosse pelo enorme aumento no valor de sua participação [na Dicembre] depois que ela vendeu, ela não teria renegado o acordo."

Grandes recompensas

John Elkann agora possui 60% da Dicembre, que controla em última instância a Exor. Maior acionista da Stellantis, a Exor está prestes a receber cerca de 700 milhões de euros (R$ 3,76 bilhões) em dividendos depois que o grupo automobilístico relatou lucros anuais recordes de 18,6 bilhões de euros no mês passado.

Os ativos de propriedade da Exor, anteriormente conhecida como Ifil, aumentaram de cerca de 1,2 bilhão de euros quando o avô de Elkann morreu para cerca de 33 bilhões de euros.

Os membros da família esperavam que as diferenças pudessem ser resolvidas, com Ginevra Elkann atuando como interlocutora entre sua avó, mãe e irmãos.

Mas essas esperanças desapareceram na recepção do funeral de Marella, onde Margherita e John tiveram mais uma discussão, de acordo com vários convidados.

Um ponto-chave agora é onde Marella morava em seus últimos anos. A equipe jurídica de Margherita argumentou que ela residia na Itália, então seu testamento deveria ter sido regulado pela lei italiana, segundo a qual os filhos têm sempre direito a uma parte da herança dos pais.

Advogados dos três irmãos Elkann argumentaram em tribunal que Margherita renunciou ao seu direito a qualquer reivindicação adicional de herança quando assinou o acordo de 2004.

"Em 2004, a Sra. de Pahlen decidiu livremente vender suas ações [na Dicembre], uma transação que não pode ser revertida agora", disse um porta-voz dos Elkanns ao Financial Times.

Mas os advogados de Margherita discordam. Em processos na Itália e na Suíça, ela está contestando a validade do testamento de sua mãe, elaborado na Suíça em 2011, do qual foi excluída com base no acordo de 2004.

Quatro dos cinco filhos de Pahlen se juntaram à mãe em casos que contestam o testamento da avó. Em um dos casos, que já dura quatro anos, Margherita também está contestando se a Suíça deveria ter jurisdição sobre o espólio de sua mãe.

De acordo com vários especialistas jurídicos independentes, se a denúncia de fraude fiscal que desencadeou as operações deste mês for bem-sucedida e os promotores concluírem que Marella estava morando na Itália antes de morrer, e não na Suíça como ela afirmava, isso poderia ajudar a equipe jurídica de Margherita a argumentar que a lei italiana é que deve reger a disputa sobre o testamento de sua mãe.

Mas o porta-voz dos Elkanns disse que não há "nenhum cenário sob o qual o controle e a propriedade da Dicembre possam ser alterados pelas manobras da Sra. de Pahlen".

Intriga familiar

A disputa dividiu os filhos de Margherita. Lapo e Ginevra se juntaram ao irmão John e cortaram o contato com a mãe e os meio-irmãos, segundo amigos e familiares.

Pessoas próximas aos dois lados da família dizem que o relacionamento entre Margherita, uma artista que nunca trabalhou no negócio da família, e seus três filhos do casamento com Alain Elkann tem sido "tenso" desde os primeiros anos.

Alguns membros da família, que não quiseram ser identificados, argumentam que o sentimento de agravo de Margherita é justificado, alegando que alguns ativos foram ocultados dela em relação ao acordo de 2004 e outros, incluindo quadros no valor de centenas de milhões de euros, desapareceram desde a morte de Marella.

"O pai de Margherita deixou-lhe pinturas que foram mantidas por sua mãe até sua morte [por acordo legal], mas algumas dessas obras de arte desapareceram", disse seu porta-voz.

No entanto, o porta-voz dos Elkanns disse que "não há pinturas desaparecidas categoricamente, essas obras de arte eram propriedade pessoal de Marella Caracciolo Agnelli e, em seu falecimento, todas foram totalmente contabilizadas em seu espólio pelo administrador nomeado pelo tribunal suíço", acrescentando que Margherita parecia "determinada a infligir dor emocional em seus três filhos mais velhos".

Com sete processos legais em andamento que levarão anos para serem concluídos, amigos e parentes dizem que as chances de um acordo são pequenas e a família provavelmente vai demorar para encontrar paz.