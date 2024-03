Dólar mantém alta e Bolsa recua com meta fiscal em foco

São Paulo

A Bolsa brasileira registrava mais um dia de queda e o dólar subia nesta sexta-feira (22), com investidores repercutindo o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas deste ano, divulgado nesta manhã.

No documento, o governo mostrou um resultado primário dentro do intervalo de tolerância da meta fiscal e anunciou um bloqueio de R$ 2,9 bilhões nas despesas do Orçamento de 2024 para evitar um estouro no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal.

Nos Estados Unidos, havia expectativa sobre a participação do presidente do Fed (banco central americano), Jerome Powell na abertura de evento econômico. O dirigente, no entanto, não fez nenhum comentário sobre as perspectivas para a taxa de juros.

Às 10h28, o Ibovespa caía 0,37%, aos 127.683 pontos, enquanto o dólar avançava 0,33%, cotado a R$ 4,995.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Diogo Zacarias/MF

Na quinta (21), apesar de ter começado o dia em tom positivo, o mercado brasileiro virou. A Bolsa, que abriu em alta, firmou queda moderada, e o dólar subiu para a casa dos R$ 4,97. Pela manhã, a moeda chegou a ser negociada a R$ 4,950 na mínima do dia.

Como pano de fundo, o mercado está dividido entre as últimas decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil.

Na quarta (20), o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) seguiu o esperado e manteve a taxa de juros americana inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, mas indicou que deve realizar pelo menos três cortes de juros ainda neste ano.

A reação do mercado foi positiva: após o anúncio da decisão, as Bolsas globais aceleraram alta, e o dólar caiu mais de 1% ante o real. A avaliação foi de que, mesmo com indicadores recentes mostrando força da inflação e da economia americana, o plano de redução de juros do Fed não deve ser alterado.

Já no Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros em mais 0,50 ponto percentual, após o fechamento do mercado, passando a Selic de 11,25% para 10,75% ao ano.

O colegiado, no entanto, alterou o trecho do comunicado que sinaliza seus próximos passos. Agora, o Copom prevê outra redução de 0,50 ponto apenas na próxima reunião, abandonando o plural dos comunicados anteriores, que sinalizavam cortes da mesma magnitude "nas próximas reuniões".

Com a alteração, o comitê ganha mais liberdade para mudar o ritmo do afrouxamento monetário neste ano, abrindo caminho para possíveis cortes menores a partir de junho. O tom mais duro limitou o otimismo do mercado local.

Nesse cenário, o Ibovespa caiu 0,74%, aos 128.158 pontos, enquanto o dólar subiu 0,10%, cotado a R$ 4,979.

Com Reuters