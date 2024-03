Economistas voltam a reduzir previsão da inflação e aumentar a do PIB neste ano

São Paulo | Reuters

Analistas consultados pelo Banco Central reduziram novamente a expectativa para a inflação neste ano e melhoraram a perspectiva de crescimento econômico, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta terça-feira (5).

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) este ano agora é de 3,76%, contra 3,8% na semana anterior.

Economistas voltam a reduzir previsão para inflação em 2024 - Adobe Stock

O Brasil iniciou 2024 com desaceleração da inflação a 0,42%, mas a alta do IPCA tende a ganhar força em fevereiro devido ao impacto sazonal dos custos de educação.

Para os anos seguintes as contas no Focus não mudaram, com a inflação sendo calculada em 3,51% em 2025 e 3,5% nos dois anos seguintes.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou também melhora na perspectiva de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, com estimativa de expansão de 1,77%, um aumento de 0,02 ponto percentual em relação ao levantamento anterior. Para 2025, segue a estimativa de uma expansão de 2%.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Na semana passada, o IBGE informou que o Brasil registrou crescimento de 2,9% em 2023 diante de um desempenho recorde da agropecuária, mas o PIB estagnou no quarto trimestre.

Os analistas também mantiveram o cenário para a política monetária, com a taxa Selic calculada em 9% este ano e em 8,5% no próximo.