China anuncia meta de crescimento do PIB de 5% neste ano

Pequim | Financial Times

O governo da China anunciou nesta segunda-feira (4) que pretende alcançar um crescimento econômico de cerca de 5% neste ano, uma meta tida como "ambiciosa" por analistas, já que a segunda maior economia do mundo enfrenta desafios que vão desde uma desaceleração imobiliária a uma fraca confiança dos investidores.

O primeiro-ministro do país, Li Qiang, o número dois do presidente Xi Jinping, também está pronto para anunciar um déficit orçamentário de 3% do PIB (Produto Interno Bruto) e 1 trilhão de yuans (US$ 138,9 bilhões ou R$ 694,5 bilhões) em títulos do governo especial em seu primeiro "relatório de trabalho" para a reunião anual do Parlamento da China nesta terça-feira (5).

Premiê da China, Li Qiang, anuncia meta de crescimento de 5% da economia do país em 2024 - Florence Lo/Reuters

Enquanto isso, o orçamento para a defesa da China aumentará 7,2%, igualando o aumento do ano passado e continuando uma corrida de crescimento anual de pelo menos 6,6% ao longo de três décadas, de acordo com uma cópia do relatório de trabalho vista pelo Financial Times.

Os investidores estão observando as "Duas Sessões" deste ano do Congresso Nacional do Povo (CNP), o Parlamento do país, e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo, em busca de pistas sobre como Xi Jinping planeja lidar com a desaceleração da economia.

O relatório de trabalho do primeiro-ministro, entregue aos quase 3.000 delegados do CNP em Pequim, é o discurso principal das Duas Sessões, estabelecendo as metas econômicas anuais mais importantes do partido e definindo o tom para os formuladores de políticas pelo resto do ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As metas que serão anunciadas estão amplamente em linha com as expectativas do mercado. As metas oficiais de crescimento econômico da China têm diminuído ao longo da última década, à medida que os formuladores de políticas buscaram desfazer o modelo de crescimento do país baseado em dívidas.

Mas há preocupações este ano de que a demanda doméstica permaneça muito fraca após a pandemia de Covid-19 e que mais estímulos sejam necessários para impulsionar um crescimento mais forte.

A meta estabelecida de crescimento do PIB em 2024 é a mesma do ano passado, que foi a mais baixa em décadas. No entanto, os analistas alertaram que o percentual será mais difícil de alcançar este ano do que em 2023, quando o crescimento foi favorecido por um patamar baixa durante a pandemia.

"Esperamos um apoio político moderado, mas, dada uma expectativa menos favorável —um sentimento generalizado pessimista e a fraqueza do mercado imobiliário continuando a ser um obstáculo— alcançar um crescimento de 5% este ano pode ser mais difícil", disse a economista-chefe da ING Greater China, Lynn Song, em uma nota antes do relatório de trabalho.

O nível de investimento também é o mesmo do ano passado, embora a emissão de títulos especiais do governo central seja nova em comparação com um ano anterior.

Espera-se também que Li prometa uma quantia ligeiramente maior para títulos especiais do governo local de 3,9 trilhões de yuans em comparação com 3,8 trilhões de yuans no ano passado.

Xi e seus conselheiros têm enfatizado a necessidade de investir em manufatura avançada e em grande parte evitaram doações às famílias, exceto um modelo que serviria para ajudar os consumidores a trocar eletrodomésticos e carros.

O governo também deve propor um subsídio para atualização de equipamentos comerciais, o que os analistas acreditam que poderia ajudar a impulsionar a demanda doméstica.