Petrolífera chinesa anuncia descoberta de grande campo de petróleo

Pequim | Caixin

A petrolífera estatal CNOOC (China National Offshore Oil Corp) anunciou ter descoberto uma vasta reserva em águas profundas no mar do Sul da China, com mais de 100 milhões de toneladas de óleo equivalente comprovadas.

A reserva está localizada no campo de petróleo Kaiping South, da CNOOC, a 300 quilômetros da costa da província de Guangdong. Ela contém principalmente petróleo leve com uma profundidade média de cerca de 500 metros, de acordo com a empresa.

Plataforma de petróleo em Kaiping, na China - Xinhua

Após a divulgação, as ações da CNOOC negociadas em Xangai atingiram o valor de 30,88 yuan (US$ 4,30) por ação e fecharam em 30,58 yuan, alta de 8,94%. Já em Hong Kong, os papéis subiram 4,42%.

O campo de petróleo Kaiping South é o primeiro em águas profundas e de grande porte na China, afirmou Xu Changgui, vice-chefe de exploração da CNOOC.

A descoberta demonstra as amplas perspectivas para a exploração no mar do Sul da China em águas profundas e expande ainda mais a base de recursos para o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, disse Xu.

Terceira maior empresa de petróleo da China e a principal produtora de petróleo e gás offshore, a CNOOC aumentou seus investimentos em explorações offshore nos últimos anos, visando aumentar suas reservas para compensar a produção em declínio de campos terrestres envelhecidos.

A CNOOC obteve também avanços notáveis na exploração de petróleo e gás no leste do mar do Sul da China, construindo um novo polo de crescimento para a produção de petróleo e gás offshore, disse Zhou Xinhuai, CEO e presidente da companhia.

Segundo Zhou, as regiões de águas profundas e estratos profundos previamente pouco exploradas da China são fundamentais para o crescimento futuro das reservas e da produção de petróleo e gás. Dados da CNOOC indicam que essas camadas profundas e ultraprofundas contêm aproximadamente 67,1 bilhões de toneladas de óleo equivalente, representando 34% das reservas totais de petróleo e gás do país.

"A empresa segue comprometida com a exploração e desenvolvimento de petróleo e gás no mar do Sul da China, aumentando continuamente sua capacidade de fornecimento de energia", afirmou Zhou.

O mar do Sul da China é a maior e mais profunda área offshore nas proximidades da China, sendo a parte leste do mar do Sul da China uma das áreas principais de produção de petróleo e gás da CNOOC desde que o primeiro campo de petróleo entrou em produção em 1990.

Nos últimos 30 anos, a exploração e desenvolvimento no leste do Mar do Sul da China têm se voltado para águas profundas. No entanto, esses empreendimentos têm custos elevados, riscos aumentados, condições geológicas complexas e dificuldades técnicas significativas.

De acordo com um jornal da indústria apoiado pela CNOOC, a produção diária de petróleo bruto no leste do mar do Sul da China excedeu 50 mil toneladas pela primeira vez no final de dezembro, aproximando-se de um décimo da produção diária nacional de petróleo bruto.

Os desenvolvedores chineses de petróleo e gás contam com reservas offshore como a nova fonte para impulsionar a produção. Em 2019, a China iniciou um plano de ação de sete anos com o objetivo de aumentar a produção doméstica de petróleo bruto para 53 milhões de toneladas e a produção de gás natural para 26,5 bilhões de metros cúbicos até 2025.

Segundo Wang Dongjin, presidente da CNOOC, a empresa investiu mais de 76 bilhões de yuan (US$ 10,6 bilhões) em exploração doméstica nos últimos cinco anos, descobrindo campos de petróleo e gás offshore de sete bilhões de toneladas.

A contribuição da CNOOC para o aumento nacional na produção de petróleo bruto offshore superou 60%, com uma taxa de reposição de reservas consistentemente mantida acima de 130%, disse Wang.