Banco Interamericano de Desenvolvimento aumentará empréstimos em R$ 557 bi após reformas

O maior banco de desenvolvimento da América Latina planeja aumentar os empréstimos em cerca de US$ 112 bilhões (R$ 557 bilhões) na próxima década, elevando os empréstimos anuais em quase metade após um aumento em sua capacidade e reformas internas.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) obteve aprovação do conselho para as medidas em sua reunião anual na República Dominicana, incluindo mudanças abrangentes nas quais se concentrará em empréstimos maiores e medirá os resultados de forma mais rigorosa.

A capacidade adicional de empréstimo virá de um aumento de capital de US$ 3,5 bilhões (R$ 17 bilhões) para o braço do setor privado do banco, o IDB Invest, e um aumento de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) para a unidade de capital de risco IDB Lab, juntamente com a otimização do balanço patrimonial e garantias de empréstimos fornecidas pelos países membros para projetos específicos, como o apoio da Suécia a um esquema de biodiversidade na Amazônia.

Ilan Goldfajn, presidente do BID, disse que a América Latina e o Caribe enfrentam um triplo desafio de crescentes demandas sociais, recursos governamentais escassos e mudanças climáticas, mas também uma "grande oportunidade" para lidar com essas questões e lucrar com a crescente demanda global por alimentos, minerais críticos e energia renovável.

Ele disse ao Financial Times: "Podemos fazer um adicional de US$ 112 bilhões (R$ 557 bilhões) em 10 anos. Hoje temos um total de empréstimos [anuais] em torno de US$ 24 bilhões (R$ 119 bilhões), então é um aumento de quase 50 por cento."

Goldfajn quer que o banco direcione os empréstimos para áreas onde pode haver maior impacto e que os desembolsos tenham base nos resultados entregues. "Precisamos mostrar que somos mais eficazes, que estamos tendo mais impacto, que estamos usando cada dólar da melhor maneira", disse em uma entrevista.

Goldfajn, ex-presidente do Banco Central do Brasil, mudou-se do FMI para liderar o BID com sede em Washington em novembro de 2022, depois que o conselho demitiu o ex-presidente indicado por Trump, Mauricio Claver-Carone.

Isso seguiu uma investigação interna que encontrou evidências de um relacionamento sexual entre Claver-Carone e uma subordinada, a quem ele concedeu grandes aumentos salariais. Claver-Carone e a mulher negaram o relacionamento.

Goldfajn pretende iniciar conversas com os 48 países membros do banco sobre um aumento de capital para a principal parte de empréstimos do setor público do BID. Ele não deu um prazo para esse processo, que dependerá muito do apoio dos EUA, seu maior acionista.

Como exemplos dos tipos de projetos que o BID agora pretende apoiar, ele citou um investimento de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) em hidrogênio verde no Chile e um projeto de gestão de resíduos na República Dominicana. "Queremos ser aqueles que fazem o projeto que fará a diferença", disse.