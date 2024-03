Governo Lula vai prorrogar Desenrola de novo, agora por mais 50 dias

Brasília

–empresas que reúnem dados sobre o histórico financeiro das pessoas, como Serasa e SPC– para que atuem como "hubs" de acesso para a plataforma do Desenrola. O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai prorrogar novamente o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas. O prazo, que terminaria neste domingo (31), será ampliado por mais 50 dias.

A segunda prorrogação do Desenrola será feita por meio de uma MP (medida provisória), prevista para ser publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (28).

Renegociação de dívida pelo Desenrola pode ser feita pelo site da Serasa - Divulgação/Ministério da Fazenda

As negociações para a faixa 1 –pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo)– ficarão disponíveis até o dia 20 de maio.

A informação sobre a ampliação da vigência do Desenrola foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Folha.

Lançado em julho do ano passado, o programa estava previsto para ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. Em outubro, teve início a etapa voltada para a faixa 1. Cerca de um mês antes do fim do prazo, o Ministério da Fazenda anunciou a extensão do Desenrola até 31 de março.

Com a medida, o governo tinha o objetivo de impulsionar a adesão dos brasileiros ao programa, que passou a patinar depois do lançamento da fase voltada para as pessoas de renda mais baixa.

Segundo um integrante do governo, o principal desafio para o avanço do programa estava ligado ao acesso das pessoas à plataforma.

Com esse diagnóstico, a Fazenda passou a tomar medidas para aumentar o volume de renegociações de dívidas. No início do mês, foi liberado o acesso do Desenrola por meio de plataformas bancárias.

O Itaú foi o primeiro banco a integrar seu aplicativo ao site do programa lançado pelo governo, seguido na última semana por Caixa Econômica Federal e Santander.

