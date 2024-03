Lucro da Embraer sobe 55%, e empresa prevê mais vendas de aviões em 2024

Reuters

A fabricante brasileira de aviões Embraer espera que suas entregas de aeronaves cresçam em 2024, informou a empresa nesta segunda-feira.

A terceira maior fabricante de aviões do mundo, atrás de Boeing e Airbus, estimou que entregará entre 125 e 135 jatos executivos este ano, em comparação com 115 em 2023.

Fábrica da Embraer em São José dos Campos, São Paulo - REUTERS

Na aviação comercial, a empresa espera entregar entre 72 e 80 aviões, acima das 64 aeronaves despachadas no ano passado.

Leia mais Agência dos EUA encontra até detergente no lugar de lubrificante em fabricação de Boeing 737 Max

A empresa também previu um crescimento de até 21,5% na receita consolidada anual, para uma faixa de US$ 6 bilhões a US$ 6,4 bilhões. Em 2023, a receita anual foi de US$ 5,27 bilhões de dólares, dentro da faixa estimada de US$ 5,2 bilhões a US$ 5,7 bilhões.

A Embraer também informou que teve lucro líquido ajustado no quarto trimestre de R$ 350,6 milhões, um aumento de 55% em relação ao ano anterior.