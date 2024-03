Mubadala Capital retoma planos para bolsa rival da B3 no Brasil

São Paulo | Bloomberg

A Mubadala Capital, unidade integral do fundo soberano de Abu Dhabi, planeja o lançamento de uma bolsa de valores no Brasil para rivalizar com o B3, por meio de uma empresa adquirida no ano passado, segundo uma pessoa a par do assunto.

A Americas Trading Group, que fornece soluções tecnológicas para negociações eletrônicas, planeja lançar a nova bolsa em 2025 com sede em São Paulo. A ideia é alimentar a concorrência que pode levar a uma queda nos custos de listagem e negociação das empresas no país, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada ao discutir planos privados.

Mubadala Capital planeja lançamento de uma bolsa de valores em 2025 em São Paulo - Amanda Perobelli - 26.jul.2023 / Reuters

A Mubadala Capital comprou a ATG em fevereiro de 2023 e posteriormente nomeou Claudio Pracownik como o novo diretor executivo. À época, a Mubadala disse, em comunicado, que planejava ajudar a desenvolver ainda mais os mercados de capitais regionais e a expandir os negócios da ATG, incluindo permitir um maior acesso a corretores, investidores institucionais e gestores de ativos com novas tecnologias.

Em 2013, a ATG entrou com pedido de abertura de bolsa como parte de uma joint venture com o Grupo NYSE chamada ATS, mas os planos nunca se concretizaram. Alguns anos depois, Arthur Machado, então presidente da ATG, foi preso em investigação de corrupção envolvendo transações cambiais com fundos de pensão.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os planos da Mubadala de reativar o plano foram noticiados pelo jornal O Globo nesta sexta-feira (1°).

A Mubadala Capital, que administra mais de US$ 20 bilhões, levantou dois fundos de oportunidades no Brasil com compromissos totalizando mais de US$ 1 bilhão, de acordo com seu website. A empresa, que tem escritório no Rio de Janeiro, está no Brasil desde 2012 e já investiu mais de US$ 5 bilhões no país.