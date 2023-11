Mubadala conclui compra de controle de rede de academias Bluefit por R$ 464 mi

São Paulo | Reuters

A Bluefit anunciou nesta quarta-feira (1º) que o Mubadala Capital, com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, finalizou a aquisição do controle da rede de academias, em transação com valor total estimado em R$ 464,1 milhões.

Desse total, R$ 114,1 milhões são destinados à compra de ações existentes e R$ 350 milhões serão aportados na companhia por meio de emissão de novas ações, como parte de um aumento de capital.

Com essa aquisição, a Mubadala Capital, por meio da subsidiária MC Brazil Fitness Holding, passa a deter 51% do capital social total e dos direitos de voto da Bluefit. A operação se deu pela subsidiária.

De acordo com a rede de academias, a transação teve início em setembro obteve aprovação sem restrições do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Homem faz exercício em academia; setor vive momento positivo de negócios no país - stock.adobe.com

A aquisição "reforça nossa estratégia de diversificação e criação de valor ao nosso portfólio, a partir de investimentos que buscam longevidade de retorno", disse o diretor de investimentos do Mubadala Capital e presidente do Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren.

"O segmento fitness está em expansão no Brasil, um dos maiores mercados do mundo. A nossa chegada soma forças à empresa, vislumbrando grandes possibilidades de crescimento", afirmou em comunicado à imprensa.

Com quase uma década de atuação, a Bluefit tem hoje cerca de 140 unidades em 17 estados e cerca de 380 mil alunos ativos.

A Smart Fit, que se apresenta como líder no setor na América Latina em número de clientes, tinha 1.259 unidades e 4,27 milhões de clientes no final de junho, com presença também no México e outros países da região.

"A chegada do Mubadala Capital como sócio investidor e controlador da rede permite escalarmos o modelo de negócios e potencializar nossa proposta inicial de trabalho", afirmou João Paulo Sanches Maia, presidente-executivo da Bluefit.