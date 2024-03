Petrobras turbina verba com publicidade no primeiro ano sob Lula

Rio de Janeiro

A Petrobras gastou com publicidade em 2023 mais do que o dobro do verificado no ano anterior. O aumento da despesa, diz a companhia, reflete campanhas de reposicionamento estratégico e em comemoração aos seus 70 anos.

Dados do portal de transparência da estatal mostram que a despesa com publicidade somou R$ 186 milhões no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o maior valor desde 2017, quando a despesa somou R$ 235 milhões, em números corrigidos pela inflação.

Nos quatro anos sob gestão bolsonarista, a empresa gastou uma média de R$ 108 milhões com publicidade, valor também corrigido pelo IPCA. O ano em que a despesa foi maior, 2021, chegou a R$ 125 milhões.

Logotipo da Petrobras em frente ao edifício sede da empresa. - REUTERS

A maior fatia da despesa de 2023 foi destinada à TV aberta (R$ 73 milhões), seguida por internet (R$ 34 milhões) e mídia externa (R$ 24 milhões), segundo os dados disponíveis na página de transparência da companhia —as estatais não abrem o valor destinado a cada veículo.

Limitam-se a listar todos os canais usados para a publicidade, lista da qual a Folha faz parte. Há veículos de imprensa espalhados por todo o país, páginas de internet, cinemas, outdoors, entre outros.

A Petrobras afirma que sua despesa de publicidade em 2023 foi "cerca de três vezes menor do que outras grandes marcas do país", como bancos e empresas de telecomunicações, e "a metade em comparação com outras estatais de grande porte".

O investimento, diz, "decorre, principalmente, do lançamento do novo posicionamento da Petrobras, que procura estabelecer a companhia como líder na transição energética justa e destaca o compromisso renovado da Petrobras com a sustentabilidade, inovação e com a sociedade brasileira".

"O crescimento no investimento em publicidade em 2023 também está intimamente ligado à campanha publicitária em celebração aos 70 anos da Petrobras, data comemorada com uma campanha publicitária institucional e que também marcou o lançamento desse novo posicionamento", afirma.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Nessa campanha, por exemplo, a Petrobras negociou com a TV Globo um formato inédito de comercial, com 120 segundos de duração, logo após a chamada das manchetes do Jornal Nacional. Segundo a tabela de valores do site da emissora, uma inserção dessa custaria R$ 3,8 milhões.

A empresa afirma ter feito também campanhas sobre novos produtos com menor pegada de carbono, como a gasolina Podium Carbono Neutro, e ações de utilidade pública, como prevenções ao roubo em dutos de combustíveis e soltura de balões.

A Petrobras tem hoje contratos ativos com duas agências de propaganda, Ogilvy & Mather e Propeg. Ambos foram assinados em 2022 e duram três anos, com valor global de R$ 187 milhões, cada.

"Por fim, convém ressaltar que os investimentos em publicidade realizados pela Petrobras são baseados em critérios técnicos e alinhados às melhores práticas de mercado. Esses investimentos têm resultado em grande retorno de imagem e reputação para a companhia", afirma a estatal.