Renda do trabalho dispara, reconhecimento facial dificulta vida de gêmeos e o que importa no mercado

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta segunda-feira (11). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Renda do trabalho dispara no Brasil

A renda do trabalho dos brasileiros em 2023 teve o maior salto desde o Plano Real, que derrubou a inflação e promoveu forte aumento do poder de compra no país, mostra o repórter Fernando Canzian.



Em números:

11,7% foi o aumento real (acima da inflação) na massa de rendimentos do trabalho dos brasileiros no ano passado.

6,6% havia sido o avanço em 2022.

1995 foi o último ano em que o resultado (12,9%) superou o de 2023.

- Os cálculos são de Marcos Hecksher, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).





O que explica: o avanço é resultado da explosão do gasto público, aparentemente com efeitos multiplicadores na economia, apontam os especialistas.



↳ Muitos dos efeitos vieram da ampliação das transferências ao Bolsa Família, programa que tem grande potência multiplicadora na renda e no emprego, de acordo com estudos.



↳ O Brasil triplicou o que gasta com o Bolsa Família, passando de 0,4% do PIB para 1,5%. O programa prevê neste ano quase R$ 170 bilhões para 21 milhões de famílias.



Sim, mas… Há dois grandes riscos pela frente relativos a esse cenário.

Fiscal. O novo arcabouço do governo Lula (PT) tem como meta zerar o déficit da União neste ano, mas muitos economistas não acreditam que isso seja possível sem um corte de despesas.

Inflação. Em 2023, a taxa de investimentos na economia foi de apenas 16,5%, insuficiente para aumentar a oferta de bens e serviços de forma sustentável. Com a renda crescendo, pressões inflacionárias podem voltar.

Como Petrobras perdeu R$ 55 bi em um dia

A decisão da maioria do conselho da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários tirou R$ 55 bilhões do valor de mercado da companhia, fez bancos retirarem a recomendação de compra para a ação e aumentou os temores de interferência do governo Lula na estatal.



Por que o mercado reagiu tão mal? Os analistas projetavam cerca de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões (entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões) em dividendos extraordinários.



↳ A ação da petroleira era recomendada pelos bancos não apenas por seus fundamentos, mas também por ela ser uma "vaca leiteira" de dividendos – em 2022, ela foi a segunda empresa que mais distribuiu.



↳ O temor de uma maior interferência do governo nas decisões da companhia também aumentou, dada a divisão dos votos do conselho sobre a decisão.

Os cinco membros do colegiado indicados pelo presidente Lula e o representante dos trabalhadores da Petrobras votaram pela não distribuição de dividendos extraordinários, conforme a agência Bloomberg;

Os conselheiros que representam os minoritários votaram na distribuição de 100%;

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que defendeu o repasse de 50% do valor possível de dividendos extraordinários, se absteve de votar.

Essa divisão foi outro fator mencionado pelos bancos que rebaixaram a recomendação do papel da Petrobras de "compra" para "neutro".



Hoje (11), Lula e Jean Paul Prates devem ter uma reunião sobre o assunto que promete ser tensa, informa a coluna Painel S.A.



O que disse a Petrobras: que os dividendos extraordinários retidos não serão redirecionados para investimentos, afirmou o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da companhia, Sergio Caetano.

O executivo reforçou que a finalidade é assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações e recompras de ações.

Opinião | Marcos de Vasconcellos: Dinheiro saiu da Petrobras para fortalecer petroleiras menores nesta semana; leia a coluna.

Cara de um...

Já parou para imaginar como é a rotina de gêmeos univitelinos —os chamados gêmeos idênticos– na hora de cadastrar a biometria facial em apps ou em dispositivos?



Sim, eles costumam conseguir acessar a conta um do outro e enfrentam obstáculos quando os dois tentam criar contas em um mesmo serviço.



Entenda: a falha acontece porque o algoritmo de identificação se baseia em medidas da face, como distância entre os olhos ou entre o nariz e o lábio superior.



Mas os problemas podem ir além de bisbilhotices nos assuntos do irmão, escreve o repórter Pedro S. Teixeira.



No caso da corretora cripto Binance, por exemplo, há reclamações de gêmeos que não conseguem abrir uma conta depois que seu irmão já tenha feito o cadastramento da biometria facial para operar pela plataforma.

Para resolver a confusão entre rostos semelhantes, a Binance diz ter trâmites que permitem a comprovação das identidades sem comprometer a segurança, como a videochamada com as partes interessadas.

Há relatos também do reconhecimento facial não funcionar nos apps do gov.br.

O governo diz que oferece alternativas de acesso a quem tem problemas com essa via, como a autenticação pelo QR Code da identidade.

Startup da Semana: Trampay

O quadro traz às segundas o raio-x de uma startup que anunciou uma captação recentemente.



A startup: fundada em 2020, em Brasília, a fintech atua com oferta de serviços e produtos financeiros a entregadores de aplicativos.



Em números: a startup anunciou ter recebido um aporte de R$ 1,25 milhão em uma rodada pré-seed.



Quem investiu: a Potencia Ventures, grupo de venture capital voltado para negócios de impacto.

O aporte veio após a Trampay passar por um programa da gestora americana voltado a empresas que tenham impacto na educação e empregabilidade.

Que problema resolve: o principal produto da startup é a antecipação de recebíveis aos trabalhadores de apps, com foco em entregadores.

Eles costumam receber a cada 15 dias, e a Trampay antecipa para o dia seguinte ao trabalho o valor que vai entrar na conta do entregador, com a cobrança de uma taxa para a operação.

A atuação da fintech funciona como uma espécie de financiamento de capital de giro do trabalhador;

Por que é destaque: a startup atua em um segmento que ficou de fora da regulamentação de trabalhadores em apps encaminhada pelo governo ao Congresso, por desacordo entre empresa, entregadores e o governo.

Ela afirma ter 20 mil usuários cadastrados e ter antecipado R$ 40 milhões a entregadores.

Com o aporte, a startup quer introduzir meios de pagamento físicos, como cartões de crédito e débito, para ampliar a oferta de serviços financeiros aos clientes.

Números do mercado



As startups brasileiras anunciaram ter recebido US$ 167 milhões (R$ 830 milhões) em investimentos em fevereiro. O volume representa uma queda de 45% ante janeiro, mas um avanço de 16% em relação a fevereiro de 2023.



Os números foram fornecidos pela plataforma Sling Hub.