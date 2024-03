Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é condenado a 25 anos de prisão nos EUA

Nova York | Financial Times

O magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. A sentença foi anunciada na tarde desta quinta-feira (28) nos Estados Unidos.

O fundador e presidente da plataforma FTX foi considerado culpado por um júri popular de Manhattan em novembro do ano passado. Na ocasião, ele foi responsabilizado por sete crimes, que incluem fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. Ele roubou bilhões de dólares em fundos de clientes para fazer apostas arriscadas.

Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão - Amanda Perobelli - 30.mar.2023 / Reuters

A sentença proferida na quinta-feira pelo juiz Lewis Kaplan no tribunal federal de Manhattan marca a rápida e dramática queda de uma figura que já foi um dos rostos mais proeminentes da indústria de criptomoedas.

Vestido com um uniforme de prisão bege, com expressão abatida e mãos juntas, Bankman-Fried expressou remorso em um discurso ao tribunal antes de a sentença ser lida. "Eu tomei uma série de decisões ruins", disse ele.

"Eu era responsável pela FTX, e seu colapso é culpa minha", afirmou.

Advogados do jovem de 32 anos pediram por uma sentença mais leve de no máximo seis anos e meio, argumentando que os clientes da FTX poderiam ser ressarcidos no processo de falência.

"Houve, para ser justo, uma crise de liquidez, e isso foi em parte culpa minha", disse Bankman-Fried ao tribunal na quinta-feira.

Aquilo foi uma bagunça

Mas ele sustentou que a FTX ainda tinha "ativos suficientes para pagar todos os clientes integralmente pelos preços atuais".

Os promotores pediram uma sentença de até 50 anos, alegando que Bankman-Fried provavelmente voltaria a cometer crimes se tivesse uma pena menor. "Não foi uma crise de liquidez... foi o roubo de bilhões de dólares de clientes espalhados pelo mundo", disse o promotor Nicolas Roos ao juiz.

Conhecido por seus shorts de carga e cabelos cacheados, Bankman-Fried já foi um dos executivos mais proeminentes do setor de criptomoedas, relacionando-se com reguladores e políticos na tentativa de se retratar como o rosto respeitável de uma indústria indisciplinada.

A FTX implodiu em novembro de 2022 com um déficit de US$ 8 bilhões em seu balanço, em um dos maiores fraudes financeiras da história americana, segundo os promotores. A exchange de criptomoedas rapidamente entrou com pedido de falência, e um ano depois, Bankman-Fried foi condenado por um júri de Nova York.

Uma questão central na audiência de quinta-feira foi o custo dos crimes de Bankman-Fried para os investidores e clientes da FTX. Poucos minutos após o início da audiência, Kaplan rejeitou a alegação de Bankman-Fried de que não houve perda como resultado de seus crimes, apesar das previsões dos administradores de falência da FTX de que os clientes com reivindicações legítimas contra a exchange "eventualmente serão pagos integralmente".

"A afirmação do réu de que os clientes e credores da FTX serão pagos integralmente é enganosa, logicamente falha e especulativa", disse o juiz.

Kaplan acrescentou que, segundo seus cálculos, "o valor da perda excede facilmente US$ 550 milhões". Ele afirmou que aceitou que os investidores da FTX perderam US$ 1,7 bilhão, os credores perderam US$ 1 bilhão e os clientes, US$ 8 bilhões. Ele concluiu ainda que Bankman-Fried tentou interferir com uma testemunha antes do julgamento e que ele mentiu sob juramento três vezes ao depor no julgamento.

Alguns dos principais aliados de Bankman-Fried —incluindo Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, e Caroline Ellison, que dirigia uma empresa de negociação afiliada, Alameda Research— já se declararam culpados e testemunharam contra seu ex-chefe no julgamento. Eles ainda aguardam sentença.