Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é declarado culpado de fraude nos EUA

Nova York | AFP

Sam Bankman-Fried, ex-magnata das criptomoedas e fundador da corretora FTX, foi condenado nesta quinta-feira (2) por fraude, desvio de fundos e associação criminosa.

Um júri de Nova York, nos Estados Unidos, chegou a essa decisão após cinco semanas de julgamento, e Bankman-Fried agora vai enfrentar uma sentença de até 110 anos de prisão.

O ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried; empresa entrou com pedido de falência em novembro de 2022 - Andrew Kelly - 3.jan.2023/Reuters

Bankman-Fried se tornou um símbolo dos excessos do setor das criptomoedas no ano passado, quando a FTX entrou em colapso e ele foi acusado de roubar até US$ 10 bilhões de clientes para financiar contribuições políticas, investimentos em capital de risco e outros gastos extravagantes.

O júri composto por nove mulheres e três homens levou mais de quatro horas de deliberação para chegar a um veredicto. Bankman-Fried, 31, pretende recorrer. A sentença será proferida em 28 de março.

A decisão marca uma das quedas mais rápidas na história corporativa moderna. Apenas um ano atrás, SBF, como é conhecido, tinha um patrimônio avaliado em mais de US$ 20 bilhões e ganhou destaque como um dos poucos "bons moços" no mundo pouco regulamentado das criptomoedas. A FTX chegou a ser avaliada em US$ 32 bilhões.

Ele fundou a FTX em 2019 e arrecadou US$ 2 bilhões em financiamento de risco, prometendo trabalhar com reguladores para escrever novas regras para a indústria. Ele também foi um doador político prolífico, contribuindo com mais de US$ 5 milhões para apoiar a campanha presidencial de Joe Biden em 2020.

Então, em quatro dias frenéticos de novembro, a FTX e seu fundo de hedge irmão, Alameda Research, implodiram, com os clientes incapazes de sacar mais de US$ 8 bilhões em depósitos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As empresas pediram falência, e Bankman-Fried foi acusado de crimes que incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Uma acusação de violação da lei de financiamento de campanha foi eventualmente retirada, juntamente com algumas outras acusações, embora todas possam ser revividas em um segundo julgamento no próximo ano.

Muitos de seus aliados mais próximos se voltaram contra ele. Caroline Ellison, CEO da Alameda e namorada intermitente de Bankman-Fried, se declarou culpada e concordou em cooperar com a acusação. Ela foi acompanhada por dois co-fundadores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, que admitiram conspirar com Bankman-Fried para defraudar clientes. Um quarto executivo de alto escalão, Ryan Salame, também se declarou culpado, sem concordar em cooperar.

Após sua prisão, Bankman-Fried foi confinado na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, onde recebeu convidados e instalou uma quadra de pickleball no quintal. Em agosto, Kaplan revogou esses privilégios e o enviou para o Metropolitan Detention Center depois que ele compartilhou alguns textos privados de Ellison com o The New York Times.

Com The New York Times