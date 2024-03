UE quer que setor de combustíveis fósseis ajude a pagar combate às mudanças climáticas

Bruxelas | Reuters

A União Europeia deve pedir que o setor de combustíveis fósseis ajude a pagar pelo combate às mudanças climáticas nos países mais pobres, de acordo com um dos objetivos da ONU (Organização das Nações Unidas), segundo um documento preliminar do bloco.

As negociações climáticas da ONU deste ano em Baku, Azerbaijão, em novembro, são o prazo final para que os países cheguem a um acordo sobre uma nova meta de quanto as nações ricas e industrializadas devem pagar às nações mais pobres para se ajustarem aos impactos mais severos do aquecimento global.

Considerando os custos crescentes das ondas de calor, das secas e do aumento do nível do mar, espera-se que a nova meta de financiamento climático seja muito maior do que o compromisso existente da ONU de que os países ricos gastem US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020 —uma meta que eles não conseguiram cumprir.

Sede da Comissão Europeia, em Bruxelas - Yves Herman - 14.jul.2021/Reuters

Uma minuta de declaração para uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE no final deste mês mostrou que o bloco de 27 países argumentará que o setor de petróleo e gás também deve contribuir.

A minuta da declaração da UE, que define as prioridades do bloco para a diplomacia climática neste ano, pode mudar antes que os ministros das Relações Exteriores a adotem no final deste mês.

"Reconhecendo que as finanças públicas por si só não podem fornecer o valor necessário para a nova meta, fontes adicionais, novas e inovadoras de financiamento de uma ampla variedade de fontes, incluindo o setor de combustíveis fósseis, devem ser identificadas e utilizadas", diz o rascunho da declaração, visto pela Reuters.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os países devem decidir em Baku se a nova meta de financiamento climático incluirá apenas financiamento público ou também atrairá o setor privado e as instituições internacionais, para tentar atender às necessidades de rápido crescimento das nações em desenvolvimento.

A OCDE afirmou que as necessidades reais de investimento climático das nações pobres poderiam totalizar US$ 1 trilhão por ano até 2025.

O chefe de política climática da UE, Wopke Hoekstra, disse que tentará angariar apoio para impostos internacionais sobre combustíveis fósseis. Mas o caminho para qualquer acordo desse tipo é íngreme, dado o amplo apoio necessário para uma medida global.

No ano passado, as negociações na Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) sobre uma taxa de emissões de CO2 para o transporte marítimo tiveram a oposição de países como a China. As negociações da OMI continuarão neste mês.

O documento preliminar também afirma que a UE continuará a exigir que as grandes economias emergentes e aquelas com altas emissões de CO2 e riqueza per capita —como a China e países do Oriente Médio— contribuam com a nova meta de financiamento climático da ONU.

A China se opôs firmemente a isso em negociações anteriores da ONU sobre o clima. Espera-se que a questão de quais países devem pagar seja uma questão central na cúpula climática COP29 deste ano.