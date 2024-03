Usinas solares recorrem a soluções criativas para aproveitar terrenos

Nova York | Bloomberg

A energia solar deve dominar os mercados globais de eletricidade nas próximas décadas e já representa três quartos da capacidade de energia renovável, de acordo com a IEA (Agência Internacional de Energia, na sigla em inglês).

Para este ano, a BloombergNEF prevê que as instalações solares aumentarão mais 25%, adicionando mais de 500 gigawatts de capacidade.

Toda essa energia solar precisa de muito espaço. Para alimentar apenas 1 megawatt de capacidade, são necessários pelo menos 20 mil metros quadrados, o que significa que um projeto de 200 megawatts (aproximadamente 3.000 painéis) ocupa mais de 10 quilômetros quadrados.

Representação do "Arco do Tempo", estrutura de 30 metros feita de painéis solares que será inaugurada em Houston, Texas, no ano que vem - Riccardo Mariano/Land Art Generator

Essa é uma das razões pelas quais a China —o maior mercado de energia solar do mundo— está desenvolvendo muitos projetos em regiões remotas de deserto. É também por isso que a IEA espera que a energia solar em telhados e residências se expanda mais rapidamente do que as fazendas solares este ano.

"É ótimo ter [instalações solares] em nossas comunidades", diz Bonnie Heiple, comissária do Departamento de Energia de Massachusetts. "Na verdade, ver de onde sua energia vem incentiva as pessoas a fazer os tipos de mudanças em suas vidas que estamos pedindo."

À medida que a energia solar ganha impulso, seus defensores estão ficando mais criativos sobre onde colocar os painéis. Há fazendas solares flutuantes, arranjos no topo de lojas de departamento e em iates.

Há painéis pequenos o suficiente para funcionar em uma sacada e até mesmo pequenos o suficiente para serem acoplados a um smartphone.

Para minimizar a limpeza de terrenos, os engenheiros também estão trabalhando na incorporação da tecnologia em infraestruturas existentes. De aterros sanitários a instalações de arte, veja cinco lugares inesperados onde você pode encontrar uma fazenda solar —ou pelo menos alguns painéis estrategicamente colocados.

Estacionamentos

Estacionamentos e garagens requerem muito espaço. Adicionar um toldo solar pode fornecer sombra, segurança e carregamento sem interrupções para veículos elétricos, diz Ben Jones, vice-presidente de design e engenharia da DSD Renewables, sediada em Nova York.

A DSD está por trás de um projeto para adicionar toldos solares a 16 estacionamentos e garagens na Universidade Rutgers, em Nova Jersey, e instalou quase 200 megawatts de projetos de toldos em todo os EUA desde sua fundação em 2019.

Também é o arquiteto de um projeto de toldo de 6,5 megawatts nos Cassinos Caesars Entertainment em Atlantic City, Nova Jersey. O projeto fornece cerca de 6% da energia usada pelo cassino, enquanto também fornece sombra para o deck superior da garagem de estacionamento.

Projeto da DSD Renewables - Divulgação/DSD Renewables

Jones diz que os projetos de toldos usam a área de forma eficiente e "ampliam a mente sobre onde você pode colocar energia solar".

Para estacionamentos, "a maioria das pessoas evita a camada superior de um estacionamento de vários andares porque é muito alta e você estará sujeito à poluição, então é melhor usar esse espaço morto de forma útil", disse.

Esses tipos de projetos também podem contribuir significativamente para os objetivos de energia renovável de uma empresa ou município. "Esses projetos se integram bem e reduzem seus custos operacionais", diz Jones.

Campos de golfe

Campos de golfe fechados podem ser locais ideais para fazendas solares. Há menos trabalho necessário para limpar o terreno, que tende a ser relativamente plano. Também há uma certa justiça poética em instalar energia renovável em lugares que costumavam consumir recursos hídricos e comprometer a biodiversidade local.

Em Calverton, Long Island, o Calverton Links é lar de um projeto solar de quase 23 megawatts que foi inaugurado em 2022, nove anos depois que o campo fechou.

O projeto é de propriedade da National Grid Ventures, o braço de capital de risco da National Grid, que opera redes elétricas no Reino Unido e nos EUA.

Will Hazelip, presidente da National Grid Ventures Northeast, diz que um campo de golfe ideal para energia solar têm um preço razoável e proximidade com a infraestrutura da rede elétrica. "Você está perto da demanda e é um espaço grande", diz. "O desafio é encontrar essa combinação exata."

Usinas Solares Flutuantes

Para evitar completamente as restrições de terra, muitos países estão testando usinas solares flutuantes. Embora os custos possam ser altos —40% a mais do que usinas em terra, de acordo com a BloombergNEF— grandes superfícies planas com acesso constante à luz solar são tentadoras.

Centenas de projetos flutuantes foram erguidos em lagos e reservatórios ao redor do mundo. O Japão tem dezenas de pequenas matrizes flutuantes, a Índia inaugurou operações importantes e instalações foram construídas em países como Colômbia, Israel e Gana.

Leia mais Usina solar flutuante em SP colocará o Brasil entre gigantes do setor

No ano passado, o maior projeto solar flutuante dos EUA entrou em operação em Nova Jersey, onde gera energia suficiente para abastecer 1.400 residências.

Na China, uma enorme usina solar flutuante em Huainan, na província oriental de Anhui, tem mais de 500 mil painéis —o suficiente para gerar energia para mais de 100 mil residências.

A frota de painéis tem o tamanho de 400 campos de futebol e se estende por um lago artificial que fica em cima de uma antiga mina de carvão (mais uma justiça poética).

Usinas flutuantes não necessariamente geram mais eletricidade do que as em terra, mas um estudo publicado na Nature Sustainability concluiu que mais de 6.000 sistemas de energia locais ao redor do mundo poderiam ser totalmente autossuficientes com esse tipo de geração.

Aterros sanitários e locais de combustíveis fósseis desativados

À medida que as mudanças climáticas impulsionam uma transição dos combustíveis fósseis para a energia renovável, há um número crescente de oportunidades para realizar essa transição diretamente.

Locais de combustíveis fósseis desativados, que já têm acesso às redes de energia locais, são excelentes candidatos para usinas solares, diz Thomas Byrne, diretor executivo da empresa de energias renováveis CleanCapital, sediada em Nova York.

"Que história maravilhosa é poder dizer, 'Todos ignoraram este pedaço de terra, mas agora estamos utilizando-o novamente para alimentar o futuro'", diz Byrne. A CleanCapital possui e opera 300 megawatts de capacidade solar, incluindo uma fazenda solar em uma antiga usina siderúrgica em Buffalo, Nova York.

Nos EUA, a Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês) aprovada em 2022 inclui incentivos para empresas construírem projetos solares em terrenos contaminados —aterros sanitários e plantas industriais desativadas cujas oportunidades de reutilização são severamente limitadas.

No ano passado, a agência de proteção ambiental dos EUA introduziu um programa para promover e auxiliar esses tipos de transformações.

"É um espaço morto e não pode ser usado de outra forma, então é melhor construir uma fazenda solar", diz Jones na DSD, que inaugurou uma fazenda solar de 4,3 megawatts em um aterro sanitário no ano passado em Bethel, Nova York. Mais da metade da energia gerada abastece os moradores e empresas locais.

Massachusetts, que oferece seus próprios incentivos fiscais para empresas instalarem energia solar em terrenos contaminados, atualmente lidera os EUA em tais instalações; o estado possui 92 fazendas solares em aterros sanitários fechados, totalizando 256 megawatts de capacidade.

Em 2022, os aterros solares compensaram mais de 62 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono, de acordo com o Departamento de Energia de Massachusetts.

Arte solar

A artista Elizabeth Monoian e o arquiteto Robert Ferry são o casal por trás do Land Art Generator, uma organização que realiza competições para designers de arte solar e conecta os vencedores a comunidades que fornecem subsídios para arte pública.

Iniciado em 2008, o Land Art Generator agora tem mais de 1.500 ideias de artistas que são apresentadas a comunidades ao redor do mundo.

Em San Antonio, o Land Art Generator trabalhou com a escola JT Brackenridge para criar um mural de painéis solares que celebra a história da comunidade. A arte impressa nos painéis —uma foto da turma de 1906 e da turma da quinta série de 2020— apenas reduz 4% da energia que teria sido gerada.

No próximo ano, o Land Art Generator planeja lançar o "Arco do Tempo" de 30 metros de altura em um parque de Houston.

Projetado pelo artista e arquiteto Riccardo Mariano, baseado em Berlim, o projeto é feito de painéis solares pretos e fornecerá sombra enquanto gera energia suficiente para abastecer 40 casas próximas. A instalação também funciona como um relógio, projetando os raios do sol em cores alternadas.

"Estamos em um ponto em que a energia solar é a maneira menos cara de gerar energia. Não importa como você olhe para isso, não importa onde você esteja", diz Ferry. "Se tornou um espaço para a indústria explorar novas maneiras de projetar essas infraestruturas."