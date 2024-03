Xi Jinping se reúne com CEOs dos EUA em meio à queda de investimentos

Pequim | Reuters

O líder da China, Xi Jinping, reuniu-se com líderes empresariais norte-americanos no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quarta-feira (27), enquanto o governo tenta atrair de volta investidores estrangeiros e empresas internacionais que buscam garantias sobre o impacto de novas regulamentações.

Pequim quer impulsionar o crescimento econômico depois que o investimento estrangeiro direto encolheu 8% em 2023, em meio à crescente preocupação dos investidores com uma lei antiespionagem, proibições de saída, bem como buscas em consultorias e empresas de due diligence.

O foco crescente de Xi na segurança nacional deixou muitas empresas incertas sobre onde poderiam pisar, mesmo quando os líderes chineses fazem aberturas públicas para investidores estrangeiros.

O líder chinês Xi Jinping em encontro com CEOs de empresas americanas - Shen Hong - 27.mar.2024/Xinhua

"O desenvolvimento da China passou por todos os tipos de dificuldades e desafios para chegar onde está hoje", disse Xi, de acordo com a mídia estatal.

"No passado, [a China] não entrou em colapso por causa de uma 'teoria do colapso da China' e também não atingirá o pico agora por causa de uma 'teoria do pico da China'", acrescentou.

Stephen Schwarzman, cofundador e presidente-executivo da empresa de private equity Blackstone; Raj Subramaniam, chefe da gigante norte-americana de entregas FedEx, e Cristiano Amon, brasileiro à frente da fabricante de chips Qualcomm, faziam parte do contingente de cerca de 20 executivos dos EUA.

A audiência com Xi —organizada pelo Comitê Nacional de Relações EUA-China, pelo Conselho Empresarial EUA-China e pelo think tank Asia Society— durou cerca de 90 minutos, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

A fonte, que não quis ser identificada por não estar autorizada a falar com a mídia, não fez comentários imediatos sobre o que foi discutido e as três organizações não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a reunião.

Os EUA e a China estão retomando gradualmente os compromissos depois que as relações entre as duas superpotências econômicas caíram para o nível mais baixo dos últimos anos devido a confrontos sobre políticas comerciais, o futuro de Taiwan e reivindicações territoriais no Mar do Sul da China.