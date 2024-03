Montadoras se preparam para efeitos do colapso de ponte em Baltimore

Londres, Frankfurt e Baltimore (EUA) | Financial Times

As montadoras estão se preparando para meses de vendas mais baixas após redirecionarem seus envios de Baltimore para outros portos após o colapso da ponte Francis Scott Key, enquanto as seguradoras alertam sobre reivindicações de bilhões de dólares decorrentes do desastre.

Os fabricantes de automóveis já estão desviando entregas e exportações para outros locais após o fechamento do porto de Baltimore, que é o maior terminal de manuseio de carros nos EUA e utilizado por quase todas as principais empresas do setor.

No entanto, as montadoras esperam que outros gargalos levem a atrasos em portos como Charleston, Nova Jersey e Nova York, devido ao aumento do tráfego e uma potencial escassez de manipuladores de veículos no cais.

"Sem dúvida haverá restrições, com todos se movendo para rotas alternativas", disse um diretor de uma montadora europeia.

Os avisos de gargalos surgem à medida que as autoridades dos EUA avaliam a escala do desastre, que viu a ponte rodoviária desabar após ser atingida pelo navio porta-contêineres Dali nas primeiras horas da manhã de terça-feira (26). Seis pessoas são consideradas mortas no acidente.

Na manhã desta quarta-feira (27), dois navios porta-contêineres podiam ser vistos ancorados a jusante da ponte desabada, aguardando para entrar em Baltimore ou ser redirecionados para outros portos da costa leste.

Investigadores federais foram autorizados a embarcar no Dali na terça-feira à noite, obtendo dados do gravador de viagem que poderiam ajudar as autoridades a reconstituir os eventos que levaram à colisão.

Baltimore é o maior porto de importação de carros dos EUA, representando 15% do total do país em 2023. O porto é popular entre os fabricantes de automóveis porque está bem no interior, economizando custos logísticos, e conectado a dois polos ferroviários diretos.

80% dos carros importados por Baltimore o fizeram a montante da ponte desabada, de acordo com Stephen Gordon, diretor administrativo da Clarksons Research.

Ele disse que a capacidade em outros portos na costa leste agora seria um "fator limitante" para os importadores. Os próximos portos de carros mais movimentados na costa leste são os de Brunswick, Geórgia; Newark, Nova Jersey; Jacksonville, Flórida; e Filadélfia.

Estrutura de aço da ponte Francis Scott Key deformada pela colisão de um navio porta-contêineres em Baltimore, Maryland - Roberto Schmidt/AFP

"A maioria é menor que Baltimore e muitos já estavam vendo níveis recordes de importação de carros nos últimos trimestres", disse Gordon.

A Atlantic Container Line, que opera navios roll-on-roll-off que transportam veículos acabados, previu que grandes importadores de carros teriam "muitos problemas" para encontrar espaços de estacionamento em portos próximos.

"Os portos alternativos se encherão muito rapidamente antes que o sinal de ‘não há vagas’ seja colocado", disse.

Leia mais Ponte desaba após colisão de navio em Baltimore; 6 desaparecidos são dados como mortos

A Mediterranean Shipping Company, operadora da maior frota de navios porta-contêineres do mundo, alertou os clientes que levará "vários meses" antes que as operações no porto voltem ao normal e disse que vai omitir o terminal de seus serviços "em breve".

Um grupo de carros que exporta para os EUA por Baltimore disse que o colapso da ponte poderia afetar consideravelmente seus números de vendas nos EUA nos próximos meses, embora tenha alertado que é muito cedo para dizer quão graves seriam os gargalos em outros lugares.

Outro importante exportador europeu de carros alertou os revendedores para esperar "atrasos" nos envios de veículos.

"O principal problema ao redirecionar para portos alternativos é a falta de mão de obra qualificada e equipamentos especializados no manuseio dos carros", disse Dominic Tribe, analista automotivo da Vendigital.

Philippe Houchois, analista da Jefferies, disse que os fabricantes de automóveis esperam uma "desaceleração em vez de interrupção" nas entregas.

Vários fabricantes europeus de automóveis, incluindo Volkswagen e BMW, não são afetados porque o terminal de Sparrows Point de Baltimore, no local de uma antiga siderúrgica, está a jusante da ponte e permanece aberto.

A Volkswagen, que no ano passado enviou cerca de 100 mil veículos por Baltimore, disse que não antecipa impacto nas operações de navios, mas que pode haver atrasos no transporte rodoviário, já que o tráfego na área será redirecionado.

A Mercedes disse que o porto de Baltimore estava entre vários usados pela empresa, ao lado de Brunswick, Nova York e Charleston, Carolina do Sul, como parte de sua "flexível rede de cadeia de suprimentos".

A BMW disse que seu terminal automotivo em Baltimore permanece acessível para importações.

Grupos de seguros agora estão se preparando para bilhões de dólares em perdas decorrentes do acidente, com resseguradoras provavelmente arcando com a conta em uma batalha legal que deve durar anos.

A reivindicação do seguro decorrente do acidente poderia chegar a US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões, analistas do Barclays escreveram em uma nota nesta quarta-feira (27). A AM Best, uma agência especializada em classificação de seguradoras, também disse que a conta provavelmente ultrapassaria os bilhões.

A maior parte deve fluir para os resseguradores do navio, que está distribuído entre um grande grupo, incluindo a Axa XL, uma divisão da seguradora francesa. A Axa disse que qualquer impacto seria "não material" no nível do grupo.

As reivindicações poderiam abranger danos materiais e de carga, responsabilidades de terceiros e interrupção de negócios, disse Mathilde Jakobsen, diretora sênior da AM Best, e "serviriam para aumentar os desafios crescentes na disponibilidade de resseguro".

Uma retirada do setor de resseguros nos últimos anos aumentou a pressão sobre as seguradoras primárias e seus clientes.

As seguradoras estão correndo para entender o tamanho e a variedade das potenciais reivindicações. O presidente Joe Biden disse que o governo federal financiará a reconstrução da ponte, acrescentando que "não vai esperar" pela compensação do setor privado.

Julien Horn, sócio da corretora de seguros McGill & Partners, disse que as responsabilidades potenciais "vão além da reconstrução da ponte e precisarão considerar a remoção dos destroços" do navio e do rio. Vai levar anos para compreender totalmente a interrupção na economia local, disse.