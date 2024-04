Clientes do C6 Bank relatam instabilidade no sistema Pix nesta sexta (5)

São Paulo

O aplicativo do C6 Bank tem apresentado instabilidades nesta sexta-feira (5), com clientes do banco digital relatando que o sistema Pix está fora do ar.

A principal queixa é que transferências realizadas na plataforma não estão chegando aos destinatários, ainda que o valor tenha sido debitado da conta de origem. Outros ainda relatam que pagamentos de salário, programados justamente para cair neste quinto dia útil do mês, não apareceram no saldo, e que a área Pix foi removida da tela inicial do aplicativo.

Usuários relatam, também, que os canais de atendimento do banco digital estão indisponíveis - C6 Bank no X, ex-Twitter

De acordo com o DownDetector, ferramenta de monitoramento de serviços online, os problemas com o banco digital começaram por volta das 8h50 desta manhã, e o pico de reclamações foi atingido às 10h30.

"Cadê meu dinheiro, @C6Bank?! Pix feito às 10h07 e não recebido até agora [11h13]! 5° dia útil, todo mundo com contas vencendo hoje e cadê a grana pra quitar os compromissos?", escreveu um usuário do X, ex-Twitter.

Na rede social, clientes relatam também que os canais de atendimento estão indisponíveis.

O perfil oficial do C6 Bank no X tem respondido usuários com uma mensagem padrão: "Já estamos trabalhando para que os serviços fiquem disponíveis. Por favor, tente verificar novamente mais tarde."

Procurado pela Folha, o C6 disse que algumas funções do aplicativo ficaram instáveis nesta manhã, mas que a situação já foi normalizada para a maior parte dos clientes.

"Apenas o envio de Pix apresenta intermitências no momento – e para pequena parcela dos usuários. As equipes do banco estão trabalhando para solucionar a instabilidade o mais rápido possível. Todos os demais produtos e serviços do app funcionam normalmente", afirma a nota oficial.