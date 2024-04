Desemprego sobe a 7,9% no primeiro trimestre de 2024

Rio de Janeiro

A taxa de desemprego do Brasil avançou a 7,9% no primeiro trimestre de 2024, após marcar 7,4% nos três meses finais de 2023.

É o que indicam dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da elevação, a taxa de 7,9% é a menor para o período de janeiro a março desde 2014 (7,2%).

O novo resultado também ficou levemente abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 8,1% para o primeiro trimestre deste ano.

Conforme o IBGE, o número de desempregados avançou a 8,6 milhões no período. O contingente era de 8,1 milhões nos três meses finais de 2023.

Movimentação no comércio da região da 25 de Março, em São Paulo - Danilo Verpa - 22.dez.2023/Folhapress

Tradicionalmente, o início de ano é marcado pelo aumento do desemprego. A busca por vagas costuma ser impulsionada por fatores como o término de vagas temporárias de final de ano.

A população ocupada com algum tipo de trabalho foi de 100,2 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2024. Isso significa uma redução de 0,8% (ou menos 782 mil) na comparação com os três meses anteriores (101 milhões).

Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, associou o aumento da taxa de desemprego à queda na ocupação.

"Esse panorama caracteriza um movimento sazonal da força de trabalho no primeiro trimestre de cada ano, com perdas na ocupação em relação ao trimestre anterior", disse.

Os dados divulgados nesta terça integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

O levantamento do IBGE contempla tanto atividades formais quanto informais. Ou seja, abrange desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

A população considerada desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse contingente nas estatísticas oficiais.

Após a crise da pandemia, o mercado de trabalho mostrou retomada no Brasil, com abertura de empregos e aumento da renda média. Analistas ainda veem um cenário positivo para 2024, mas com alguma perda de ritmo dos indicadores.