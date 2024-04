Economistas mantêm previsão para Selic em 2024 e 2025, mas elevam para 2026

São Paulo

A expectativa dos economistas para a Taxa Selic no fim de 2024 segue inalterada em 9,5%, de acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (30).

Para 2025, a mediana das previsões também ficou estável, com uma taxa de juros prevista em 9%. Para 2026, no entanto, a expectativa é de juros um pouco mais altos do que o previsto até agora: a mediana subiu de 8,50% para 8,63%.

Na última semana, a previsão para a Selic em 2024 saltou de 9,13% para os atuais 9,5%, repercutindo a alteração da meta de resultado primário para o próximo ano e a perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou que uma meta fiscal mais permissiva poderia dificultar o trabalho da instituição no atual ciclo de cortes de juros, iniciado no ano passado.

O governo federal agora terá que alcançar "apenas" um déficit zero em 2025. Antes, o arcabouço fiscal previa um superávit nas contas de 0,50% do PIB (Produto Interno Bruto).



O Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir em 7 e 8 de maio, e o Focus aponta novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, atualmente em 10,75%. O mercado de juros, no entanto, mostra apostas majoritárias em um corte de 0,25 ponto.

Já para junho o mercado segue vendo redução do ritmo de cortes para 0,25 ponto percentual.

As expectativas para a inflação, PIB e câmbio também se mantiveram inalteradas nesta terça-feira. Para 2024, os economistas preveem um IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 3,73%, o PIB com alta de 2,02% e o dólar a R$ 5.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

(Com Reuters)