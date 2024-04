Economistas elevam previsão para Selic, primeira alta desde final de 2023

São Paulo

A previsão dos economistas para a taxa básica de juros, a Selic, no fim de 2024 subiu de 9% para 9,13%, a primeira alta desde o fim de 2023. Os dados são do Boletim Focus, levantamento do Banco Central feito toda semana com o mercado financeiro.

O dólar também foi revisado para cima, com previsão de encerrar o ano a R$ 4,97. Até semana passada, a previsão vinha em R$ 4,95.

Retrato de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, feito no escritório do BC em São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

Nesta segunda-feira, a moeda americana alcançou R$ 5,19, em meio a riscos geopolíticos e à perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos.



A previsão para a Selic em 9% ainda neste ano havia sido alcançada no segundo semestre de 2023, mas teve um repique de alta no Boletim, subindo a 9,5% entre novembro e dezembro.

O Boletim Focus também apontou uma alta da mediana esperada para o PIB (Produto Interno Bruto), de 1,90% para 1,95%. Esta é nona semana de alta seguida nas previsões.



Já a previsão esperada para a inflação deste ano caiu de 3,76% para 3,71%. No entanto, a previsão de alta dos preços em 2025 subiu de 3,53% para 3,56%