Confira as novidades nas áreas comuns dos condomínios para aquecer as vendas de 2024

São Paulo

Espaço influencer (com iluminação própria para fotos e vídeos), área com refrigeração para receber compras do supermercado, tomadas para carro elétrico e lazer na cobertura do prédio estão entre as apostas de incorporadoras e construtoras para 2024 em meio a um cenário de juros altos.

Os desafios do setor serão herdados de 2023, que registrou queda no volume de financiamento com recursos da poupança. Mas há boas expectativas para o novo ano, como inflação mais controlada, menor taxa de desemprego e sequência de redução gradual da taxa de juros, o que pode melhorar as condições do crédito imobiliário. Demanda é o que não falta.

O número de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 22,2% no acumulado de janeiro a setembro de 2023 quando comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do indicador Abrainc-Fipe.

O MCMV (Minha Casa, Minha Vida) foi um dos responsáveis pelo resultado, especialmente a partir do segundo semestre deste ano. Em termos de lançamentos, o segmento registrou crescimento de 46,6% no valor de vendas.

De olho neste nicho, empresas ampliam suas apostas no programa habitacional, inclusive com novas marcas, lançando imóveis que se enquadram nas regras sem abrir mão das áreas de lazer.

A Vinx Construtora, especializada em incorporar projetos no segmento econômico, comprou mais de R$ 500 milhões em terreno para construir empreendimentos dentro das faixas 2 e 3 do MCMV em bairros periféricos de São Paulo. "Estamos dobrando o investimento no MCMV de 2023 para 2024", afirma o CEO, Guilherme Yogolare.

Na Vila Tolstói, zona leste da capital paulista, um empreendimento com 536 unidades de até 39 m² terá mais de 20 itens de lazer, incluindo quadras recreativas, espaço bar, salão de jogos, pet place e espaço youtuber, pensado para os futuros moradores que produzem vídeos e fotos para as redes sociais. A Vinx investiu R$ 30 mil na área de 35 m².

"Criamos um local com boa iluminação e ‘fundos instagramáveis’", diz Yogolare. "Focamos em uma parede com banco embutido e neon, um espelho de corpo inteiro com led e uma ring light com fundo fotográfico, além de poltronas, cadeira de balanço e um espaço que pode ser utilizado como trocador ou cabine de fotos."

Uma área dedicada aos influencers também será encontrada em projetos da Plano&Plano, forte no segmento econômico. "É um espaço fácil de encaixar em qualquer empreendimento e está com excelente aceitação pela grande usabilidade", diz Renée Garófalo Silveira, diretora de incorporação da construtora.

A tendência é recriar espaço de casa em apartamento. Decisório mesmo é o bolso, mas há diferenciais que decidem a compra. O cliente abre mão da metragem, mas precisa ter ampla área de lazer, ter tranquilidade como se fosse um refúgio e varanda para olhar para fora.

A You, Inc. vai investir até 35% do seu orçamento de 2024 no Minha Casa, Minha Vida e lançar a marca Home Inc. A iniciativa ocorre após o teto do programa subir para R$ 350 mil.

Os apartamentos serão de até um dormitório, com áreas comuns voltadas ao bem-estar, como espaço para a prática de meditação e yoga. Focados em regiões com boa malha de transporte público, os empreendimentos não terão vagas de garagem.

"É como se o programa tivesse chegado até nós ao subir o limite. Não podemos ficar de fora", afirma Tatiana Muszkat, CMO da incorporadora. "Estamos cautelosamente otimistas, com a estratégia de ficar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,6 bilhão de VGV [Valor Geral de Vendas]", diz a executiva.

Desde 2018, a Trisul não atuava no segmento econômico, mas, assim que o aumento do subsídio do MCMV foi anunciado pelo governo federal, a empresa se apressou para lançar o Elev Alto do Ipiranga, a 400 metros da estação de metrô Santos-Imigrantes (Linha Verde).

Com unidades de dois dormitórios, com ou sem suíte, todas com varanda, a área comum tem salão de beleza, oficina com ferramentas e pet care.

"A Trisul passou a contar com 25% do seu banco de terrenos enquadrado no programa, com boas condições de lançar nos próximos anos", diz Lucas Araújo, Diretor de Marketing e Inteligência de Mercado da Trisul.

Nos empreendimentos de médio e alto padrão, localização segue sendo a palavra-chave de um bom negócio. Mas há novos atrativos, que tentam resolver problemas modernos.

Por exemplo, a briga nos condomínios sobre a regra de deixar ou não entregadores subirem ao apartamento pode estar com os dias contados. As incorporadoras estão incluindo em seus projetos espaços delivery, com refrigeração para as mercadorias.

A MPD Engenharia instalou um elevador exclusivo para o delivery em dois prédios: o Hera Perdizes, na zona oeste de São Paulo, e o Level, em Alphaville. O equipamento atende a todos os andares de apartamentos. As unidades custam a partir de R$ 15 mil e de R$ 13 mil o m², respectivamente.

Segundo a construtora, o profissional faz a entrega para a portaria do condomínio e, logo em seguida, dependendo da configuração determinada pelos moradores, a portaria ou a zeladoria coloca a encomenda dentro do elevador, indicando o andar.

A cobertura dos prédios também não é mais a mesma. Especialmente nas grandes e adensadas cidades. Sem muitos terrenos disponíveis para comprar e com o metro quadrado mais valorizado a cada ano, as empresas estão levando itens de lazer para o topo dos empreendimentos.

Próximo à avenida Paulista, símbolo de São Paulo, a Vinx terá um empreendimento com piscina e cinema ao ar livre no rooftop. Serão 188 estúdios de 24 m², a partir de R$ 8.000.

"Não importa mais se é segmento econômico ou de altíssimo padrão, as pessoas querem comprar desejo e sonho. Cabe ao incorporador adaptar os projetos para que o cliente consiga financiar seu imóvel de alto valor agregado", afirma Yogolare.

O recém-lançado residencial multifamily OLIIE 117, a oito minutos da avenida Faria Lima, terá um terraço de festas na cobertura com lareira "ecológica", abastecida por gás natural ou GLP (gás liquefeito de petróleo).

O edifício de alto padrão terá estúdios de 26 m² a 35 m² a apartamentos de 119 m² com três suítes. O valor do metro quadrado não foi informado.

O boom de lançamentos de estúdios e apartamentos compactos tende a seguir representando boa fatia das transações imobiliárias em 2024.

Ricardo Zylberman, diretor da Magik, aposta que a metragem de 25 m² a 37 m² será forte tendência dos empreendimentos que se enquadram no Minha Casa, Minha Vida e que a queda dos juros vai aumentar a demanda por imóveis de 70 m² a 120 m² de médio padrão.

"Entendemos que em 2024 os imóveis menores terão muita procura tanto pelos investidores como pelos veranistas, além dos imóveis comerciais muito bem localizados", afirma a gerente de projetos da Mozak, Clarissa Grinstein.

A venda de imóveis de até 45 m² avançou 80% na cidade de São Paulo nos últimos três anos. Segundo levantamento do Secovi-SP, de janeiro a outubro deste ano foram comercializadas 47.786 unidades com essa metragem, enquanto no mesmo período de 2020 foram vendidas 26.700.

Grande parte dos compradores são de investidores, segundo a Vitacon, especializada em apartamentos compactos e áreas comuns como extensão da moradia. A incorporadora projeta seus empreendimentos com uma variedade de áreas comuns para lazer e serviços administradas pela Housi.

No projeto da avenida Brigadeiro Luís Antônio, entre os novos espaços de lazer estarão uma piscina para festas privadas, área externa para prática de crossfit e pista para drone. Serão três torres de 27 andares conectadas por duas passarelas. O projeto ocupa cerca de um quarteirão e prevê apartamentos de um e dois dormitórios de até 52 m² além de sete lojas no térreo.

"Devemos aumentar em 50% a produção em 2024. Com a taxa de financiamento caindo, o cliente pode comprar mais ou um metro quadrado mais caro. Produzir compactos inteligentes é confortável", afirma o CEO, Ariel Frankel.

O setor de locação também chega a 2024 com otimismo cauteloso. "Vamos entrar o ano ainda com juros altos, o que impacta diretamente a compra. Se o cliente não consegue comprar ou adia, opta por uma locação", afirma Cyro Naufel, diretor da Lopes.