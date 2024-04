EUA fizeram lobby por controverso programa global de créditos de carbono

Londres | Financial Times

Conselheiros do ex-enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, pressionaram o principal grupo corporativo de supervisão de metas climáticas do mundo para reverter a oposição ao controverso uso de créditos de carbono, de acordo com fontes familiarizadas com o processo.

Funcionários do governo envolvidos na criação de um modelo de energia limpa dos Estados Unidos que pudesse canalizar fundos para países em desenvolvimento fizeram, por mais de dois anos, repetidos pedidos à liderança da iniciativa SBTi (Science-Based Targets).

A pressão veio antes de a SBTi anunciar, na semana passada, que mudaria suas políticas para que empresas utilizassem créditos de carbono na compensação da poluição que geram.

John Kerry se aposentou do cargo de enviado climático dos EUA no início do ano, mas foi fundamental no plano para desenvolver um mercado de compensações de carbono - Louiza Vradi/REUTERS

Na ausência de outro órgão ou regulador, a SBTi cresceu como uma organização de verificação de planos climáticos corporativos, apoiada por grupos sem fins lucrativos.

Kerry aposentou-se como enviado dos EUA para o clima no início deste ano, mas foi fundamental num plano para os países mais pobres emitirem créditos de carbono para empresas em troca de financiamento para ajudar as nações a mudarem dos combustíveis fósseis para a energia limpa.

O modelo, conhecido como Acelerador de Transição Energética, foi apoiado por Andrew Steer, presidente do Bezos Earth Fund, um importante financiador do SBTi, bem como pela Fundação Rockefeller.

Kerry disse num evento do Departamento de Estado dos EUA, na última sexta-feira (19), que estava "encorajado ao ouvir" que os líderes da SBTi tinham sinalizado "abertura" às empresas que utilizam créditos de carbono para lidar com algumas das suas emissões indiretas.

O evento destacou o modelo dos EUA, que atraiu o interesse de Amazon, Mastercard e Bank of America, mas ainda procura compradores corporativos para os seus créditos.

Uma medida do conselho da SBTi para apoiar o crédito de carbono como alternativa às reduções de emissões impulsionaria o projeto liderado pelos EUA, ao dar luz verde às empresas para atingirem suas metas por meio da compra de créditos em grande escala, em vez de se concentrarem em fazer cortes reais às emissões.

Investidores injetaram bilhões de dólares no mercado global para créditos voluntários de carbono, que pretendem representar uma tonelada de CO₂ removida ou mantida fora da atmosfera.

Mas os detratores argumentam que estes instrumentos não regulamentados muitas vezes exageram a redução dos gases com efeito de estufa e justificam mais emissões por parte dos poluidores.

O alvoroço da equipe do SBTi sobre o processo de tomada de decisão e a percepção sobre a influência exercida pelos apoiadores políticos, corporativos e filantrópicos da crescente indústria de créditos de carbono fizeram com que a entidade desse um passo atrás no endosso do uso de créditos na semana passada.

Normalmente, o SBTi exige que as empresas se comprometam a reduzir as emissões em pelo menos 90% até 2050, com margem de manobra para investir na remoção e no armazenamento permanente de carbono para os 10% restantes ou para aquilo que não possa ser reduzido pela tecnologia.

Um ressentido integrante do SBTi disse que a pressão para que a organização endossasse as compensações de carbono tratavam de sinalizar, a qualquer custo, que havia demanda, mesmo que isso custasse a reputação da entidade e comprometesse, na avaliação dessa fonte, a última chance de reduzir a diferença para 1,5 ºC.

Os países concordaram, como parte do Acordo de Paris de 2015, em limitar o aquecimento global a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais.

Apple, Nestlé e Engie estão entre as milhares de empresas de tecnologia, bens de consumo e serviços públicos que receberam o selo de aprovação da SBTi para seus planos climáticos. O órgão também está desenvolvendo padrões para verificar as metas das empresas de petróleo e gás e das instituições financeiras.

A pressão do governo dos EUA para que a SBTi suavizasse sua posição contra os créditos de carbono começou antes da COP27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) em Sharm el-Sheikh, em novembro de 2022, onde o modelo foi lançado por Kerry, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O então escritório de Kerry pediu ao grupo que permitisse que as empresas cancelassem algumas de suas emissões através da compra de créditos de carbono, disse o presidente-executivo da SBTi, Luiz Amaral, à equipe em outubro de 2022.

Empresas, incluindo a General Motors, trouxeram a oposição do SBTi aos créditos em conversas sobre a adesão ao Acelerador de Transição Energética, disseram as autoridades dos EUA.

Mas Amaral também expressou preocupações de que a criação de um incentivo para as empresas comprarem créditos de carbono em grande escala, em vez de reduzirem as emissões, poderia privar bilhões de dólares em financiamento dos projetos climáticos das próprias empresas.

O departamento de Estado também solicitou à SBTi no ano passado que tornasse obrigatória a compra de créditos de carbono para as empresas participantes do processo de verificação da meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa. Isso deveria ser feito mesmo que os créditos não tivessem sido utilizados para anular as emissões da empresa, segundo fontes familiarizadas com o pedido.

Na sexta-feira, Amaral disse que a "dedicação da SBTi à descarbonização com base científica, à consulta pública e à definição de padrões de governança é inabalável. Os padrões SBTi não mudaram", afirmou em comunicado.

Numa remodelação de governança destinada a assinalar a independência e a refletir o seu crescimento, a SBTi constituiu-se como uma sociedade anônima no ano passado e adicionou administradores independentes ao seu conselho.

Vários membros do conselho mantêm vínculos com empresas e filantropos que têm interesse no desenvolvimento de mercados de créditos de carbono.

Um exemplo é Iván Duque, ex-presidente da Colômbia, que também ocupa um cargo não-remunerado no comitê diretor da Iniciativa Africana para os Mercados de Carbono, que procura escalar o mercado de créditos de carbono naquele continente.

Outra apoiadora significativa das compensações de carbono é María Mendiluce, membro do conselho da SBTi, chefe-executiva da We Mean Business, empresa que ajudou a fundar a SBTi, de acordo com pessoas familiarizadas com a liderança.

Representantes de Duque e WMB não comentaram.

Os principais financiadores da WMB incluem a Amazon e a Masdar, a empresa de energia renovável dos Emirados Árabes Unidos, que investiram fortemente nos mercados de carbono.

Um documento redigido em outubro por Nigel Topping, ex-presidente-executivo da WMB e defensor de alto nível da ação climática da ONU na COP26, propôs uma campanha de "contra-narrativa" para construir confiança nos mercados globais de carbono.

Isto incluía a necessidade de um "reconhecimento claro, simples e legítimo" por parte da SBTi de créditos em planos empresariais, que o documento, visto pelo Financial Times, sugere que poderia ser promovido por grupos industriais, comerciantes de mercadorias, companhias aéreas e jornalistas investigativos.

Topping é acionista da Xpansiv, que administra uma bolsa global de comércio de carbono, e diretor da ICE Benchmark Administration, que fornece serviços de administração e é afiliada à Intercontinental Exchange, com sede em Nova York.

A campanha nunca foi criada oficialmente seguindo a proposta, disse Topping ao FT.

Aqueles que tinham uma "visão puritana" contra os créditos de carbono deveriam encontrar formas alternativas de angariar os bilhões de dólares em financiamento necessários para ajudar o sul global a se adaptar às mudanças climáticas, disse ele.

O Departamento de Estado dos EUA disse que as perspectivas da SBTi e de outras organizações eram "críticas" para garantir que os modelos de créditos de carbono pudessem "mobilizar capital significativo, mantendo, ao mesmo tempo, um elevado padrão de integridade".

"Os Estados Unidos estão firmemente empenhados em mercados de carbono de alta integridade como um mecanismo para desbloquear o financiamento necessário para que as economias em desenvolvimento e emergentes façam a transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa e para travar o desmatamento", afirmou.