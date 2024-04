Bancos centrais da Ásia lutam para conter impactos da alta do dólar nas economias locais

Financial Times

Os bancos centrais de países da Ásia estão se preparando para mais turbulências devido à força do dólar norte-americano, à medida que uma perspectiva cada vez menor de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos neste ano envia ondas de choque através do iene, do renminbi e de outras moedas regionais.

Os tomadores de decisão de política monetária no Japão, na China e na Coreia do Sul têm falado da estabilidade de suas moedas nos últimos dias, conforme elas enfraquecem graças à diferença entre as taxas elevadas dos EUA e as taxas baixas que sustentam as maiores economias da Ásia.

A fuga dos investidores para ativos norte-americanos de maior rendimento levou o iene ao menor patamar dos últimos 34 anos, ultrapassando os 154 ienes por dólar, e também pôs à prova a política cambial estável de Pequim, uma vez que o valor do renminbi em relação ao dólar caiu abaixo da taxa de referência diária do banco central. O won atingiu seu nível mais fraco em relação ao dólar desde novembro de 2022.

A volatilidade levou a medidas políticas que vão desde uma rara declaração conjunta dos EUA, Japão e Coreia do Sul na última quinta-feira (18), abordando desde "sérias preocupações pela recente desvalorização acentuada do iene japonês e do won coreano" até às advertências do banco central chinês contra apostas "unilaterais" no renminbi.

Mas os analistas afirmam que os avisos, vindos dos EUA e do Japão em particular, apenas ressaltaram a possibilidade limitada dos governos intervirem.

"É como 'nós ouvimos você, mas não há muito que possamos fazer'", disse Paul Mackel, chefe global de pesquisa cambial do HSBC. "A velha frase do ex-secretário do Tesouro dos EUA, John Connally, de que 'o dólar é a nossa moeda, mas é problema seu' ainda soa verdadeira até hoje", acrescentou.

No início do ano, os agentes de política monetária asiáticos estavam mais confiantes de que uma série de cortes nas taxas de juros nos EUA aliviaria a pressão do diferencial de taxas. Três meses de dados de inflação nos EUA superiores ao esperado e um desempenho econômico resiliente puseram fim a esse plano.

"Hoje, os banqueiros centrais da Ásia não podem contar com um dólar americano mais fraco e cortes nas taxas do Federal Reserve, pelo menos por agora", disse Adarsh Sinha, chefe da equipe de estratégia de taxas e moedas da Ásia no Bank of America.

As declarações da semana também apontaram para os limites da capacidade dos bancos centrais de dirigirem os mercados e sinalizarem intenções políticas com comentários públicos sutis.

Os comerciantes em Tóquio disseram que a declaração conjunta dos EUA, do Japão e da Coreia do Sul, embora parecesse histórica, era uma opção relativamente "barata" para os três países —concebida para assustar o mercado o suficiente para acalmar as coisas, mas sem realmente tornar mais provável uma intervenção.

Junya Tanase, analista do JPMorgan Chase, disse que mesmo movimentos unilaterais no mercado eram raros, já que todos os membros do G7 tinham uma moeda flutuante. "No passado, houve algumas intervenções conjuntas conduzidas no âmbito do quadro do G7", disse ele. "As intervenções conjuntas tendem a ser mais excepcionais e realizadas apenas em crises."

No entanto, o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sinalizou nesta semana que o banco central poderia aumentar as taxas de juros se o impacto do iene mais fraco se tornasse "grande demais para ser ignorado", marcando uma posição verbal forte e incomum por parte do BoJ.

As posições curtas no iene, dizem os traders, permaneceram no seu nível mais alto desde 2007, sugerindo que os especuladores ainda não foram assustados pelos avisos oficiais. Entretanto, os tomadores de decisão da China enfrentam um dilema sobre até que ponto podem deixar o —renminbi se movimentar livremente, enquanto tentam navegar na crise econômica interna e nas queixas de parceiros comerciais de que a China está inundando suas economias com produtos mais baratos que os locais.

Quando o líder chinês Xi Jinping expôs as maiores prioridades financeiras do país ao Partido Comunista no início deste ano, ter "uma moeda forte" estava no topo da lista. Nas últimas semanas, o PBoC (Banco Popular da China, na sigla em inglês) tem lutado contra as apostas do mercado de que o renminbi irá enfraquecer ainda mais devido à diferença entre as baixas taxas de juros chinesas e as mais elevadas dos EUA.

Os mercados têm testado a fixação diária fundamental do PBoC do renminbi face ao dólar americano, fixando o preço da moeda no limite inferior de uma banda que pode subir até 2% em qualquer direção por dia. Entretanto, a negociação do renminbi no exterior já ultrapassou essa faixa. O banco central da China tem recuado ao não fixar a moeda local ao preço de mercado mais baixo.

A medida também foi complementada por um forte aumento nos custos para financiar apostas na fraqueza do renminbi offshore, disseram traders. A taxa que os bancos estatais chineses estabeleceram para tomar empréstimos entre si durante uma semana aumentou mais de 5,3% esta semana, acima dos 2,8% do mês anterior.

Mas os comerciantes acreditam que um renminbi forte, face a outras moedas asiáticas, poderá prejudicar as exportações chinesas para a região. As exportações estão aumentando, segundo as estatísticas, à medida que as cadeias de abastecimento se deslocam para países terceiros na Ásia, entre os EUA e a China.

"O principal gatilho ainda é o Fed e um dólar mais forte", disse um operador de renminbi de um banco estatal chinês baseado em Xangai. "Mas, o mais importante, desta vez é porque o iene se desvalorizou muito —sem qualquer intervenção do Banco do Japão. Isso nos forçou a seguir em frente."

Os estrategistas também salientaram que a moeda chinesa tem sido historicamente influenciada pelo desempenho do dólar americano em relação ao euro. A moeda única é dominante na cesta de moedas que constituem os principais parceiros comerciais de Pequim.

"Sempre aconteceu que o Banco Popular da China permitirá que o renminbi enfraqueça ante o dólar se o dólar se fortalecer ante ao euro", disse David Lubin, investigador sênior da Chatham House e antigo chefe de economia de mercados emergentes da Citigroup.

O índice oficial do renminbi CFETS, que mede o desempenho da moeda em comparação com 24 pares, incluindo o iene e o won, subiu 2,7% desde o ano passado, e esta semana subiu para o seu nível mais alto em um ano.

Zhu Hexin, vice-governador do PBoC e chefe da Administração Estatal de Câmbio, gestor das reservas cambiais da China, alertou os mercados esta semana que "o banco central está determinado e inabalável na sua posição para manter a relativa estabilidade da taxa do yuan".

Outros duvidam que isso mude a sua política geral. "Não há sinais de que o PBoC mude de rumo tão cedo", disse Chen Long, cofundador da Plenum, uma empresa de investigação sediada em Pequim. "O crescimento do volume de exportações da China tem sido forte e a sua taxa de câmbio real está perto do seu nível mais baixo em uma década."

Os analistas dizem que a experiência da China em 2015 está por trás da sua política atual. Há nove anos, um susto econômico desencadeou uma queda no mercado de ações, uma fuga de capitais e uma forte desvalorização do renminbi.

As reservas cambiais da China caíram em US$ 1 bilhão, para US$ 3 bilhões. A grande maioria dessas reservas permanece neste nível hoje, mas elas foram complementadas com outros ativos, como dinheiro de bancos estatais, dando à China poder de fogo adicional no mercado cambial.

Sinha, do BofA, disse que o banco central aprendeu com a experiência de uma derrota desordenada e tem opções disponíveis. "O PBoC pode arquitetar uma depreciação ordenada se assim o desejar", disse ele.

"Parece que, por enquanto, eles querem manter a estabilidade monetária."