Falsos 'servidores' do INSS dão golpe da prova de vida; saiba se proteger

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) emitiu alerta na última quinta-feira (18) sobre falsários se passando por funcionários do órgão. A denúncia foi feita em São Paulo, por um servidor do instituto.

Os golpistas estavam se passando por servidores do órgão, indo até a casa das vítimas com falsos crachás para realizar a "prova de vida presencial", solicitando dados e foto dos beneficiários.

O segurado deve ficar atento e nunca atender "funcionários" do instituto em suas casas. Isso porque o órgão não envia trabalhadores de porta em porta. Além disso, nenhum benefício será cortado neste ano por falta de prova de vida até o dia 31 de dezembro.

A prova de vida ou fé de vida mudou. Desde 2022 é obrigação do INSS comprovar que o beneficiário está vivo por meio do cruzamento de dados federais, estaduais, municipais e instituições, como vacinação, consultas médicas, empréstimo consignado e muitas outras formas.

O advogado e colunista da Folha, Rômulo Saraiva, diz que não é proibido um funcionário do INSS ir à casa de um beneficiário, mas que isso acontece em situações raríssimas e, ainda assim, a pessoa é notificada pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

Saraiva também diz que para saber se é um fraudador, é preciso ligar para a Central 135 ou abrir o aplicativo do INSS. "A melhor recomendação é repelir essa abordagem, porque 99% desses casos é fraude", diz.

Caso a pessoa tenha passado as informações, é importante realizar um boletim de ocorrência e no aplicativo, bloquear a função de empréstimo consignado e alterar a senha do Meu INSS.

Segundo o INSS, o caso já foi levado à Procuradoria Federal Especializada que atua no órgão, mas ainda não foi possível localizar as pessoas que tentaram aplicar o golpe.

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida ou fé de vida é a comprovação que o beneficiário do INSS continua vivo e pode continuar recebendo o benefício previdenciário. Evitando assim, fraudes e pagamentos indevidos.

O público-alvo são pensionistas, aposentados ou qualquer pessoa que receba algum benefício do governo.

Como é feita a prova de vida?

Agora é responsabilidade do INSS comprovar que o beneficiário está vivo. A prova é feita por meio do cruzamento de dados, que podem ser:

Pelo aplicativo Meu INSS

Empréstimo consignado, feito por reconhecimento biométrico

Vacinação

Votação nas eleições

Consultas médicas através do SUS ou rede conveniada

Atendimento presencial em agências do INSS

Atualização no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal)

Recebimento do pagamento de benefício

Declaração de Imposto de Renda

O que acontece quando não se consegue fazer a prova de vida?

Caso o INSS não consiga comprovar que o segurado está vivo, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por um comunicado do banco que realize em até 60 dias algum dos procedimentos listados para o cruzamento de dados, como uma consulta médica pelo SUS.

Se ainda assim não for comprovado ou o procedimento não seja realizado, então o INSS enviará um servidor até o endereço cadastrado para a realização para prova de vida.

A prova de vida é feita no mês do aniversário do segurado?

Segundo o INSS, desde a publicação da portaria 723, de 8 de março de 2024, a prova de vida não é mais no aniversário. Agora, o marco é a última prova de vida processada. A partir dessa data, o INSS tem dez meses para identificar que o segurado está vivo.

Como saber se minha prova de vida já foi realizada?

É possível obter essa informação no aplicativo ou site Meu INSS ou ligando para a Central de Atendimento telefônico 135 para verificar a data da última confirmação de vida do INSS.

Posso fazer a prova de vida no banco?

Apesar de não ser mais obrigatória, a pessoa poderá fazer a sua prova de vida na rede bancária, caso queria. Basta ir a uma agência da rede bancária.