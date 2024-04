Gestores contratam investigações antes de investir no crédito privado

Nova York | Bloomberg

A confiança dos investidores nos valores de ativos do mercado privado atingiu níveis tão baixos que alguns estão tomando medidas por conta própria.

Mais gestores estão contratando investigadores para obter informações que os ajudem a aprender mais sobre as empresas para as quais estão emprestando ou investindo recursos, bem como para avaliar os riscos colaterais subjacentes, de acordo com Jason Wright, diretor administrativo sênior da empresa de consultoria em crimes financeiros, riscos e regulamentação K2 Integrity.

O crédito privado se tornou um dos setores de crescimento mais rápido de Wall Street, mais que triplicando de tamanho na última década, para US$ 1,7 trilhão, à medida que os gestores se voltavam para investimentos que prometiam altos retornos, bem como uma proteção contra perdas de marcação a mercado.

Historicamente celebrado por fornecer estabilidade mesmo quando os títulos públicos estavam oscilando, esse atributo está sendo cada vez mais visto como um passivo, à medida que os investidores temem que os valores inabalados possam não estar refletindo com precisão os verdadeiros riscos.

"Há muita discrição usada pelos gestores dessas carteiras, e as maiores questões que estamos enfrentando agora são sobre recuperações nesses ativos de forma mais ampla, e quanto pode ser recuperado", disse Wright em uma entrevista. "Qual é o verdadeiro valor da dívida aqui?"

Em fevereiro, a Bloomberg News informou que, em alguns casos, os mesmos empréstimos estavam sendo avaliados de maneira muito diferente, dependendo de em qual carteira estavam. As enormes variações de preços também estão assustando os reguladores, que estão preocupados que a falta de consenso possa estar mascarando mais problemas sob a superfície.

Uma tendência crescente nos mercados privados tem sido o surgimento das chamadas empresas de desenvolvimento de negócios, que são essencialmente fundos fechados que investem em empresas privadas de pequeno e médio porte e muitas vezes são negociadas publicamente.

A demanda por BDCs (fundos de investimento em pequenas e médias empresas) privados não negociados, bem como por outros veículos privados, onde o dinheiro muda de mãos nos valores que os gestores decidirem, também disparou nos últimos anos.

As empresas de desenvolvimento de negócios detêm aproximadamente 40% de todo o crédito privado implantado na América do Norte, de acordo com um artigo de pesquisa de janeiro publicado pelo Barclays. Isso representa ativos sob gestão de cerca de US$ 315 bilhões, de acordo com Corry Short, estrategista do Barclays, que participou da elaboração do relatório.

"O interesse nos mercados privados de forma mais ampla e como as empresas de desenvolvimento de negócios avaliam seus ativos têm sido um interesse-chave dos clientes ultimamente", disse Wright. "Agora temos grandes fundos perguntando se essas valorações nos mercados privados e nas carteiras de crédito foram testadas, e como podemos testá-las"

Os BDCs também investem em empresas em dificuldades. Eles estão abertos a investidores de varejo e estão se tornando cada vez mais populares entre fundos de pensão, seguradoras e escritórios de família, bem como outras instituições internacionais.

Para ter certeza, um número crescente de credores paga especialistas em avaliação de terceiros para analisar suas avaliações, e os fundos são rotineiramente auditados.

No entanto, dados recentes de captação de recursos mostram que parte da vantagem foi retirada do vertiginoso crescimento do crédito privado, levando alguns BDCs a começar a reduzir as taxas para ajudar a manter o capital entrando.

Alguns investidores estão indo além e apostando diretamente contra os BDCs para capitalizar quaisquer perdas futuras.

Houve US$ 439 milhões de novas atividades de venda a descoberto ano a ano contra os fundos, um aumento de 37%, de acordo com dados da S3 Partners, uma empresa de análise financeira. O interesse total a descoberto nos BDCs é de US$ 1,32 bilhão, representando 3,85% do interesse a descoberto flutuante.

"Em alguns casos extremos, estamos vendo casos de termos de empréstimo sendo bons demais para ser verdade", disse Wright. "Quando investigados, descobre-se que o colateral prometido aos investidores para empréstimos na verdade foi prometido a outros. Várias vezes."