Honda anuncia R$ 4,2 bi até 2030 para novas tecnologias e combustíveis híbridos em fábrica de SP

Brasília

O grupo Honda anunciou nesta sexta-feira (19) investimentos de R$ 4,2 bilhões em sua fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo, que terão como foco novas tecnologias e modelos de combustíveis híbridos. Esses investimentos serão feitos até 2030.

A empresa também anunciou que vai lançar no segundo semestre de 2025 um novo automóvel no mercado, um modelo SUV de entrada.

O anúncio foi feito durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. Representantes da empresa conversaram com jornalistas após o evento, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Pedro Ladeira - 5 dez. 2023/Folhapress

"Acabamos de anunciar um investimento, um segundo ciclo de investimento na nossa fábrica de Itirapina (SP), de R$ 4,2 bilhões focados em novas tecnologias, incluindo aí mais um modelo totalmente novo para o mercado brasileiro e também investimento forte em híbrido flex", afirmou o vice-presidente comercial da Honda no Brasil, Roberto Akiyama.

A empresa afirma ter como objetivo a expansão dos negócios por meio do lançamento da tecnologia híbrida-flex da Honda no mercado brasileiro, da produção local da nova geração de um SUV de entrada, além do aumento do volume de produção e geração de empregos no país.

O dirigente da empresa também explicou que os investimentos terão início neste ano e devem prosseguir até 2030. A Honda também vai iniciar na próxima segunda-feira (22) um segundo turno de produção em sua fábrica de Itirapina.

Akiyama afirmou não poder dar mais detalhes sobre o novo modelo que será lançado no próximo ano, mas adiantou que será um SUV de entrada. Ele terá uma tecnologia exclusiva para o Brasil, considerando a utilização do etanol no país. No entanto, em termos de modelo, será compartilhado com outros países.

A expectativa é que os novos investimentos gerem 1,7 mil empregos de maneira direta e outros 3,5 mil considerando toda a cadeia produtiva. A Honda também pretende elevar neste ano o número de veículos comercializados, para cerca de 100 mil unidades —foram 80 mil no ano passado.

"Considerando o cenário atual e políticas públicas de incentivo ao setor automotivo, como o Mover, a Honda valoriza o etanol como um combustível de fonte natural, renovável e disponível em larga escala no Brasil, alinhado a uma economia de baixo carbono. Com esse anúncio, a Honda Automóveis do Brasil dará um passo importante rumo à diversificação de produtos eletrificados em seu portfólio, com a introdução de sua exclusiva tecnologia e:HEV flex no mercado brasileiro", informou a empresa, em nota.