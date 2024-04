Carlos Slim, dono da Claro, encontra Lula e promete investir R$ 40 bi no Brasil em 5 anos

Brasília

O empresário mexicano Carlos Slim, homem mais rico da América Latina, reuniu-se na tarde desta sexta-feira (19) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

Slim, fundador do Grupo América Móvil, controladora da operadora Claro, afirmou a jornalistas depois do encontro que pretende investir no Brasil R$ 40 bilhões nos próximos cinco anos, em particular em fibra ótica, internet de alta velocidade e serviços para cidadãos e empresas.

O empresário mexicano Carlos Slim - Henry Romero - 12 fev. 2024/REUTERS

Slim também descartou a possibilidade de adquirir a operadora Oi, que teve plano de recuperação judicial aprovado nesta sexta-feira (19), pela assembleia de credores.

"Não estamos pensando em adquirir nenhuma empresa. O que estamos pensando é planejar em investir mais e competir mais e ter esse contento de ter cada vez mais clientes", afirmou o empresário mexicano.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Slim trataram da expansão da rede de fibra ótica e 5G no território brasileiro e também de parcerias comerciais no setor de telecomunicações.

Slim também afirmou a jornalistas que sua empresa investiu aproximadamente R$ 40 bilhões no Brasil nos últimos cinco anos. O valor deve ser repetido nos cinco anos futuros, afirmou.