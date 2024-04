INSS facilita perícia para menor de 16 anos receber benefício assistencial

São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aceitará somente a certidão de nascimento para realização do exame médico pericial do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de menores de 16 anos.

A alteração, publicada na segunda-feira (15), retira a necessidade de documento com foto para que menores com deficiência passem por perícia e recebem a renda assistencial. Atualmente, 147 mil menores de 16 anos estão na fila para conseguir o benefício.

Fachada de predio do INSS no centro de São Paulo. O INSS aceitará somente a certidão de nascimento para solicitação do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de menores de 16 anos. - Zanone Fraissat - 08.jan.24/Folhapress

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um auxílio mensal pago pelo governo a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam as exigências previstas na Loas (Lei Orgânica de Assistência Social), que é a lei 8.742, assinada em 7 de dezembro de 1993.

O beneficiário terá que comprovar renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo e não é preciso ter contribuído para o INSS para ter direito.

A portaria nº 1.059 entra em vigor a partir da data de sua publicação, nesta segunda, e ratifica a portaria nº 1.200 do INSS, publicada na última sexta (12), que aborda o mesmo tema.

De acordo com instituto, a mudança ocorre por causa da dificuldade que famílias têm para obter documentos como carteira de identidade (RG), especialmente em regiões remotas e com estruturas precárias.

VEJA LINHA DO TEMPO DA NECESSIDADE DO RG PARA O BPC 22 de fevereiro de 2022 Publicação da Portaria nº 982, que estabelece regras e procedimentos para o atendimento presencial nas Agências da Previdência Social

20 de julho de 2022 Portaria nº 1036 altera a anterior e passa a exigir documento com foto para perícias médicas de menores para o BPC

10 de abril de 2024 A portaria DIRBEN/INSS nº 1.200 altera novamente a portaria nº 982, permitindo identificação de menores de 16 anos por meio da certidão de nascimento e revoga a nº 1036

11 de abril de 2024 Publicada a portaria nº 1.059, que confirma que deverá ser aceita a Certidão de Nascimento do menor de 16 anos para a realização do exame médico-pericial.

19 de abril de 2024 Entrada em vigor da Portaria DIRBEN/INSS nº 1.200

A advogada Gisele Kravchychyn, presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), a mudança representa uma medida que facilitará acesso de menores aos serviços do INSS, como as perícias médicas.

"Impor apenas este formato de identificação inviabiliza muitas vezes a realização da perícia médica, também pelo desconhecimento de que seria exigido este documento."

Segundo Kravchychyn, essa exigência levava a remarcação do exame, que podia ter uma grande espera, e fazia com que valores de atrasados do BPC fossem perdidos.

COMO PEDIR O BPC?

O pedido pode ser feito pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.

É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular e no site. Clique aqui para saber como criar uma conta.

VEJA ABAIXO O PASSO A PASSO:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Clique no botão "Novo pedido";

Digite "assistencial" no campo "Do que você precisa?" e clique em "benefício assistencial ao idoso" ou "benefício assistencial à pessoa com deficiência"

Leia as instruções, informe os dados solicitados, responda às perguntas e avance

No caso do pedido para deficientes, o agendamento da perícia médica e de avaliação social pode ser feito durante a solicitação do BPC. Escolha a unidade e a data para a realização dos exames. Clique em avançar

Será preciso enviar os documentos necessários para o pedido, como documento de identificação com foto (pode ser uma cópia); número do CPF de todos os integrantes da família; notas, recibos, holerites e outros documentos para comprovação dos rendimentos; laudos, atestados e exames médicos para comprovar a deficiência

Anote o número do protocolo para acompanhar o processo

A solicitação também pode ser feita pelo telefone 135, sendo necessário levar os documentos exigidos a uma agência da Previdência Social.

O acompanhamento do pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O INSS envia uma carta ao solicitante informando se houve a concessão do benefício.