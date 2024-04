Lista da educação com alíquota reduzida na reforma tributária inclui línguas de povos originários

Brasília

O projeto de regulamentação da reforma tributária fixou nove categorias de serviço de educação que terão direito a alíquota reduzida.

A lista inclui os cursos de educação tradicional, como infantil, fundamental e médio, mas também permitiu o benefício da alíquota mais baixa para o ensino de línguas nativas de povos originários.

Já os cursos livres, como por exemplo costura, culinária e pintura, e de idiomas ficaram de fora.

As academias de ginástica, que buscavam a alíquota reduzida durante as negociações do projeto, não entraram na lista.

Estudantes acompanham aula em escola na Mooca, zona leste de São Paulo (SP) - Danilo Verpa - 20.abr.2023/ Folhapress

Os cursos que estão na lista terão direito à redução de 60% das alíquotas do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos estados e municípios, e da CBS (Contribuição de Bens e Serviços), do governo federal.

Ao longo dos últimos anos, o setor de educação foi um dos mais resistentes à aprovação da reforma tributária com temor do aumento da carga tributária e o argumento de que haverá uma alta dos preços dos serviços quando os novos impostos entrarem em vigor.

O projeto de regulamentação foi entregue hoje ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além dos serviços de educação, a proposta também regulamenta as atividades desportivas que terão redução de 60% da alíquota do IBS e da CBS. Serão beneficiadas também as escolinhas de esportes (futebol etc) e associações e clubes desportivos, que hoje têm isenção.

Serão beneficiadas também a atividade de gestão e exploração do desporto por associações e clubes esportivos filiados ao órgão estadual ou federal, responsável pela coordenação dos desportos, inclusive por meio de venda de ingressos para eventos desportivos.

Veja a lista dos serviços de educação com redução de 60% da alíquotas do IBS e CBS