Maior evento de gado no país mira recorde e faz campanha para defender pecuarista

Uberaba (MG)

Principal evento de gado zebuíno do mundo, a Expozebu começa neste sábado (27) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com o objetivo de gerar mais de R$ 140 milhões em leilões de animais e com uma campanha que busca valorizar os pecuaristas.

Organizada pela centenária ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), a Expozebu chega à sua 89ª edição com 37 leilões programados e 6 shoppings de animais, que, se confirmarem a previsão, resultarão em novo recorde na história do evento.

Animal exposto no parque Fernando Costa, que abriga a Expozebu - Marcelo Toledo-30.abr.2022/Folhapress

"Vai bater recorde? Isso é imprevisível. O que é previsível é que estarão aqui desfilando dentro da Expozebu os melhores animais da genética zebuína, produtores de carne e leite para o mundo. É muito mais, tão importante, na minha opinião, muito mais importante, dentro da Expozebu, além dos recordes, que são uma grande vitrine, é o interesse do mundo na genética nossa que é produzida aqui. Torcemos para que haja notícias de recordes, mas, principalmente, a gente entende que o papel maior é a gente democratizar a genética", disse o pecuarista Gabriel Garcia Cid, presidente da ABCZ.

No total, incluindo as atividades dentro do Parque Fernando Costa e a movimentação econômica envolvendo shows, a expectativa é de que sejam gerados mais de R$ 300 milhões em negócios.

Cid afirmou que será iniciada na Expozebu deste ano uma campanha de valorização do produtor rural, com o objetivo de mostrar todos os benefícios da carne e do leite.

"[São] Empregos gerados, produtos e subprodutos e, principalmente, as qualidades nutricionais indispensáveis para a nossa saúde. Tudo isso também é fruto do melhoramento genético", disse à Folha.

A Expozebu será realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, até o dia 5 de maio, e ainda reunirá atividades políticas e programação musical, além dos julgamentos de gado —a edição deste ano conta com 2.480 animais inscritos para os julgamentos em diversas categorias.

Está programada uma reunião da Fabb (Frente das Associações de Bovinos do Brasil) e a realização do 2º Congresso Mundial dos Criadores de Zebu, com produtores, especialistas, pesquisadores e estudantes, que se reunirão entre quarta-feira (1) e sábado (4).

No Museu do Zebu, que funciona dentro do parque, haverá uma mostra sobre as contribuições nos últimos 40 anos do gado zebu para a mediação de conhecimento e produção sustentável de proteína animal. A exposição ainda conta com bancas de gastronomia mineira e uma feira dedicada a alimentos produzidos no estado.

No palco do parque, se apresentarão Bruno & Marrone, Murilo Huff, João Bosco & Vinícius, César Menotti & Fabiano, Lauana Prado, Matheus & Kauan, Menos É Mais, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Clayton & Romário e Bruno Rosa.