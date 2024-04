Maiores ações do mundo dominam mercado em nível mais alto em décadas

Financial Times

A concentração global do mercado de ações atingiu o seu nível mais elevado em décadas, aumentando o risco para os investidores passivos.

As 10 maiores ações do MSCI All Country World Index —índice mundial da instituição financeira MSCI, que mede o desempenho de mercado de empresas de grande e médio porte presentes em vários países— representam agora 19,5% de todo o índice, amplamente seguido por 23 países desenvolvidos e 24 emergentes.

O dado estava em 9% em 2016 e, agora, se posiciona muito acima do pico de 16,2%, atingido em março de 2000, de acordo com a série histórica do MSCI.

"Com concentração de 71% em um só país, investidores estão desproporcionalmente expostos a riscos do cenário macroeconômico dos EUA", afirma especialista - Spencer Platt/Getty Images via AFP

No índice MSCI World, que abrange apenas os mercados desenvolvidos, as 10 maiores empresas —todas dos Estados Unidos— representam agora 21,7% da capitalização total, ajudando a elevar a participação dos EUA no índice para quase 71%.

A concentração "é a mais elevada desde ao menos as últimas três décadas, potencialmente até mais", disse Dimitris Melas, chefe de investigação de índices e desenvolvimento de produtos no MSCI.

O grau de concentração é, na realidade, ainda maior, uma vez que o top 10 inclui duas classes de ações distintas da Alphabet, controladora do Google, juntamente com ações de outras cinco empresas do chamado 'Magnificent Seven' e mais três companhias norte-americanas: Eli Lilly, Broadcom e JPMorgan.

Nos mercados dos EUA, os 10 gigantes representam agora 28,6% da capitalização total do mercado de ações, acima dos 11,9% em 1995 e o nível mais elevado desde 1966, segundo dados de Elroy Dimson, da Universidade de Cambridge, e de Paul Marsh e Mike Staunton, da London Business School.

O crescimento dos gigantes globais representa potencialmente um risco para os investidores que procuram os benefícios da diversificação —tradicionalmente cobiçada pelos investidores como uma forma de aumentar os retornos sem assumir riscos adicionais— em veículos de acompanhamento de índices, como os fundos negociados em Bolsa.

"Com uma concentração de 71% num só país, os investidores estão desproporcionalmente expostos ao ambiente macroeconômico dos EUA e principalmente ao sentimento dos investidores americanos, e não estão obtendo a diversificação que esperavam ao investir num ETF global", disse Todd Rosenbluth, chefe de pesquisa na consultoria VettaFi.

Nicholas Hyett, gestor da empresa britânica de investimentos Wealth Club, disse: "Durante a última década, a sabedoria coletiva diz que devemos simplesmente colocar o nosso dinheiro num rastreador global e deixar por isso mesmo. Afinal, que melhor diversificação poderia haver do que investir um pouco em cada empresa listada no mundo?"

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Mas risco menor não significa ausência de risco", acrescentou Hyett. "Durante a crise financeira [de 2007-2008], o mercado de ações global caiu quase 40%. O mercado de ações mais concentrado de hoje é mais propenso a quedas substanciais de valor."

A concentração nos mercados bolsistas dos EUA e do mundo caiu entre a década de 1960 e a crise de 2007-2008, antes de aumentar acentuadamente.

Marsh acreditava que a tendência estava relacionada com a natureza cada vez mais oligopolística de muitas indústrias: os dados da equipa do LBS apontam para as 10 maiores ações que representavam 38,1% do mercado de ações dos EUA em 1900, durante a era dos barões ladrões.

"A concentração da indústria que estamos vendo agora tem tudo a ver com tecnologia", disse Marsh. "O que temos visto na indústria tecnológica é poder de monopólio, mas não o tipo de poder de monopólio que os reguladores estavam habituados a regular."

"É mais como uma espécie de monopólio natural. [Estas empresas dominantes] tendem a crescer extraordinariamente e os reguladores não decidem se devem ser desmembradas de alguma forma. Não tivemos um momento Standard Oil", acrescentou Marsh, aludindo à empresa que foi desmantelada pelo governo dos EUA em 1911.

Nate Geraci, presidente da consultoria The ETF Store, disse que, em algum momento, os investidores poderiam se beneficiar ao evitar ações dominantes de mega capitalização, mas que era "extremamente difícil" cronometrar qualquer mudança.

"É importante lembrar que os investidores de longo prazo receberam benefícios substanciais desta concentração crescente, uma vez que as maiores ações subiram na última década", disse Geraci.

"Isso pode funcionar no sentido inverso, em detrimento dos investidores? Claro, mas se os últimos anos nos ensinaram alguma coisa, é que tentar cronometrar o desaparecimento dos índices ponderados pelo valor de mercado é uma tarefa tola."