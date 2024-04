Nova ofensiva dos EUA contra TikTok, as armas dos bancos para combater fraude por IA e o que importa no mercado

São Paulo

EUA x TikTok –de novo

A Câmara dos EUA aprovou um projeto de lei para forçar a venda do TikTok no país. Caso ela não aconteça, o app seria banido do território americano.



Você já deve ter visto isso antes: há pouco mais de um mês, uma outra proposta foi aprovada pelos deputados com o mesmo objetivo, mas que segue parada no Senado.

Dado Ruvic/REUTERS



O que muda agora? O dispositivo que ameaça banir o TikTok foi incluído em um pacote mais amplo que prevê US$ 95 bilhões em ajuda a Taiwan, Israel e Ucrânia, aliados importantes dos EUA.

O objetivo é tentar diminuir a resistência entre os senadores com esse "jabuti" (como chamamos aqui no Brasil os dispositivos que são incluídos sem relação com o texto original do projeto).

Também teve alteração no prazo para que a plataforma deixe as mãos da ByteDance, sua dona chinesa. Agora, ele é de um ano, ante os seis meses da legislação anterior.

As autoridades americanas favoráveis ao projeto afirmam que o app pode oferecer riscos à segurança nacional. Eles dizem que a ByteDance seria obrigada a compartilhar dados com o governo chinês caso isso fosse solicitado –a plataforma nega.



O presidente americano Joe Biden já sinalizou que sancionará o projeto caso ele avance pelo Senado.



O que diz o TikTok: "É lamentável que a Câmara dos Representantes se escude em uma importante ajuda externa e humanitária para aprovar mais uma vez um projeto de lei de proibição".



A plataforma afirma que uma proibição "pisotearia os direitos de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos, devastaria 7 milhões de negócios e fecharia uma plataforma que contribui com US$ 24 bilhões [R$ 125 bilhões] anuais para a economia dos EUA".



Em meio à ofensiva da autoridade americana, a plataforma conta com dois apoiadores improváveis:

Elon Musk, dono do X, rival do TikTok, se opôs à proibição dela no país;

Donald Trump, candidato republicano às eleições deste ano, indicou em entrevista no mês passado também ser contra o banimento. Quando presidente, ele tentou proibir o app com uma ordem executiva, que foi derrotada nos tribunais.

Enquanto isso, na China… O Partido Comunista também citou motivos de segurança nacional ao expedir uma ordem para a Apple retirar de sua loja de aplicativos no país as plataformas WhatsApp, Threads, Telegram e Signal.



A companhia disse que vai acatar a decisão. "Somos obrigados a cumprir as leis dos países onde estamos presentes, mesmo que não concordemos", afirmou a fabricante.

Fusão no mundo pet

Petz e Cobasi, duas operadoras das superstores do mercado pet brasileiro, anunciaram na última sexta (19) negociações para uma fusão, cujo objetivo é concentrar um mercado ainda bastante pulverizado no país.



Caso a combinação dos negócios se confirme, ela resultaria numa gigante do setor com 483 lojas de produtos e serviços para animais de estimação e faturamento anual combinado de R$ 6,9 bilhões.



Em números: a nova empresa será igualmente dividida entre os acionistas da Petz e da Cobasi, com os investidores da Petz recebendo R$ 450 milhões após a conclusão da operação.

O papel da Petz, o único entre as duas que é negociado em Bolsa, foi avaliado em R$ 7,10, mais que o dobro do valor de fechamento do papel na véspera, a R$ 3,50.

Resultado: a ação da companhia disparou 37,1% no pregão de sexta, cotada a R$ 4,80.

A estratégia do negócio: por serem rivais diretas, as empresas possuem sinergias óbvias em relação a fornecedores, ganho de escala e redução de custos com a união de áreas operacionais.



Sergio Zimerman e Paulo Nassar, presidentes de Petz e Cobasi, respectivamente, também citaram à Folha a união de forças em segmentos nos quais cada uma se destaca –a Cobasi, em jardinagem, e a Petz, em marcas próprias.



Zimerman ainda citou outros dois fatores:



↳ Ser "a Raia Drogasil dos pets": a rede uniu as rivais do varejo farmacêutico em 2011, para dar origem a um negócio que hoje fatura mais de R$ 36 bilhões ao manter as marcas independentes.



↳ Disputar com os sites asiáticos: Zimerman é um conhecido crítico das varejistas estrangeiras. Para ele, o que motivou a fusão foi a necessidade de unir forças contra "ameaças" em comum.

Raio-x:

O setor: faturou R$ 68,6 bilhões no ano passado, segundo o Instituto Pet Brasil. Megalojas, como Cobasi e Petz, representam cerca de 10% desse montante.

A Petz: fundada em 2002, abriu o capital em 2020. No ano passado, registrou receita bruta de R$ 3,8 bilhões e Ebitda (lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 267 milhões. Tem 249 lojas no país.

A Cobasi: criada em 1985, foi pioneira no conceito de megalojas para o cuidado de animais de estimação. Registrou faturamento bruto de R$ 3,1 bilhões e Ebtida ajustado de R$ 197 milhões em 2023. Soma 234 lojas.

IA para combater IA

O avanço da IA e de deepfakes gerados por essa ferramenta elevou a preocupação de instituições financeiras com tentativas de fraudes.



Senhas e biometrias não são mais suficientes. Agora, os bancos estão investindo em análise comportamental –abastecida por IA– para identificar comportamentos suspeitos nas contas dos clientes.



Entenda: os dados de quando e para quem a pessoa costuma fazer transações, como ela efetua os passos de segurança, horário, localização e até a maneira como se segura o celular são cruzados para a ferramenta antifraude identificar se aquela é uma transferência legítima ou não.



Quanto mais dados os bancos tiverem, maior a chance deles detectarem fraudes com precisão.



A preocupação com IA não é à toa.



Há casos, como de uma multinacional de Hong Kong, em que fraudadores criaram representações do diretor financeiro da empresa em uma chamada de vídeo e convenceram os funcionários a fazerem transferências de 200 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 133 milhões) para suas contas.



Mais sobre IA:



Como startups usam a tecnologia para transformar o agronegócio no Brasil.

Startup da Semana: BrandLovrs

O quadro traz às segundas o raio-x de uma startup que anunciou uma captação recentemente.



A startup: fundada em 2022, ela conecta marcas a influenciadores digitais, em especial os microinfluenciadores –aqueles com menos de 100 mil seguidores.



Em números: a BrandLovrs anunciou ter recebido um cheque de R$ 35 milhões.

Há um ano, ela havia levantado R$10 milhões em uma rodada pré-seed (entenda aqui as etapas de investimentos em startups) liderada pela Canary e que teve participação de Will.i.am, do grupo Black Eyed Peas.

Quem investiu: a atual rodada foi liderada pela Kaszek, fundo importante da região que tem na carteira nomes como Nubank, Gympass e Loggi.





Que problema resolve: a BrandLovrs diz cortar o excesso de intermediários na relação de marcas com influenciadores. Ela atua como um marketplace, em que há mais de 150 mil "creators", que se cadastram a partir do aplicativo.

Para as empresas, ela funciona via mensalidade, sem cobrar taxas de serviço sobre as campanhas.

As recomendações de influenciadores são feitas pelo algoritmo da BrandLovrs após análise dos perfis e do público-alvo.

Por que é destaque: no país em que o número de influencers é maior que o de dentistas, as marcas investem cada vez mais em redes sociais, que ocuparam o espaço das mídias tradicionais.

Os microinfluenciadores, foco da BrandLovrs, são os mais procurados pelas empresas por sua proximidade com o público, o que gera maior potencial de engajamento com as campanhas.