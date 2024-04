O que aconteceu quando uma fábrica de carros alemã se voltou à produção de elétricos

Zwickau (Alemanha) | The New York Times

Zwickau, uma cidade no leste da Alemanha, pode não ser tão famosa quanto Detroit, mas sua economia girou em torno de motores de combustão desde que August Horch estabeleceu lá a Audi no início do século XX.

Quando a Volkswagen anunciou em 2018 que dedicaria sua fábrica em Zwickau, a maior empregadora privada da região, à produção exclusiva de veículos elétricos, foi um grande negócio.

"Muitas pessoas estavam céticas", disse Michael Fuchs, que trabalha na planta há mais de um quarto de século. Eles se perguntavam: "O que vai acontecer?", disse ele.

Empregando da Volkswagen em frente ao veículo elétrico ID 3, fabricado em Zwickau, na Alemanha - Jens Schlueter/AFP

A Volkswagen fechou as linhas de montagem que produziam seus populares hatchbacks Golf e converteu a fábrica, que tem sua própria saída na autobahn, para fabricar seis modelos elétricos. A planta remodelada pode produzir um carro por minuto, enviando-os por trem.

Foi um caso raro de uma grande fábrica de carros mudando completamente de combustão interna para energia de bateria, tornando Zwickau um estudo de caso para uma grande questão que confronta a indústria automobilística.

Veículos elétricos têm muito menos peças do que carros a gasolina —sem radiadores, escapamentos, tanques de combustível, correias de ventilador ou caixas de câmbio complicadas. Como resultado, muitos trabalhadores da indústria automobilística, executivos e políticos têm hipotetizado que tais carros exigiriam menos trabalhadores, levando a um desemprego em massa em cidades e regiões industriais em todo o mundo.

Zwickau, onde mais de 10 mil pessoas trabalham para a Volkswagen e dezenas de milhares para fornecedores, parece ter evitado essas consequências graves. O emprego não despencou e os fornecedores de peças para veículos a combustão não foram forçados à falência em massa. Sua experiência oferece algumas lições esperançosas para outros lugares que dependem da indústria automobilística.

No entanto, as pessoas em Zwickau, com seu centro imaculado mas sonolento, ainda estão inquietas.

Embora a experiência de Zwickau sugira que a conversão para veículos elétricos não levará por si só à miséria econômica, essa e outras novas tecnologias estão abalando a indústria de maneiras que ainda podem ser muito dolorosas para empresas estabelecidas e seus trabalhadores.

Uma grande mudança já visível na Alemanha e no resto da Europa é o rápido crescimento de jovens fabricantes de carros elétricos chineses como BYD e SAIC, que estão atraindo cada vez mais clientes de rivais estabelecidos como a Volkswagen, a segunda maior montadora do mundo depois da Toyota.

"A questão é: Quanto a mobilidade mudará como um todo?", disse Thomas Knabel, que lidera o sindicato IG Metall em Zwickau, que representa os trabalhadores da Volkswagen. "No futuro, a Volkswagen ainda estará presente?"

O carro elétrico mais vendido na Europa é o utilitário esportivo Model Y da Tesla, construído em uma fábrica cerca de 230 quilômetros ao norte de Zwickau, perto de Berlim. No ano passado, a Volkswagen vendeu menos da metade de seu SUV equivalente, o ID.4, de acordo com a Schmidt Automotive Research.

Vendas decepcionantes levaram a Volkswagen a reduzir um turno em uma de suas duas linhas de montagem em Zwickau, onde a empresa fabrica o ID.4, o ID.5, dois modelos da Audi e dois pequenos carros elétricos. A decisão ilustrou o lado negativo de apostar tudo em veículos elétricos. Outras montadoras estabelecidas têm feito apostas seguras, produzindo veículos elétricos e carros a combustível em suas fábricas, o que permite ajustar-se às vendas flutuantes.

"É um projeto muito mais ambicioso do que qualquer coisa que eu conheça na América do Norte", disse Ian Greer, professor de pesquisa na Universidade Cornell que estudou a região ao redor de Zwickau. "A VW assumiu um risco muito maior."

Com a fábrica operando abaixo da capacidade, algumas pessoas em Zwickau se perguntam se os veículos elétricos da Volkswagen são suficientemente atraentes.

Max Jankowsky, presidente da Câmara de Comércio regional, disse que ficou desapontado por não ter visto nenhum Volkswagen durante uma viagem recente a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "Eram apenas Teslas, Teslas, Teslas", disse Jankowsky, que também é presidente de uma empresa que fabrica peças de ferro fundido para fornecedores da Volkswagen e de outros fabricantes.

Executivos da Volkswagen dizem esperar que as vendas aumentem este ano, à medida que começam a vender novos modelos, incluindo uma perua e uma van, visando segmentos de mercado nos quais a Tesla não atua.

"Estamos cientes de nossos desafios atuais e estamos enfrentando-os rigorosamente", disse Oliver Blume, o presidente da Volkswagen, no mês passado em um comunicado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A curto prazo, pelo menos, a dor para a economia local causada pela conversão da fábrica de Zwickau foi surpreendentemente branda, dizem autoridades locais, líderes empresariais e representantes dos trabalhadores.

Aumento da demanda por trabalhadores para fabricar componentes eletrônicos compensou em grande parte as perdas de empregos das linhas de produção que fabricavam peças para carros a combustão, de acordo com um estudo da AMZ Saxony, um grupo de fornecedores.

"No geral", disse Dirk Vogel, diretor executivo da AMZ, "não aconteceu muita coisa."

A Volkswagen, empresas locais e autoridades coordenaram um esforço para preparar trabalhadores e empresas, amenizando o impacto.O fabricante de automóveis expandiu seu instituto de treinamento em Zwickau para ensinar os funcionários sobre a tecnologia de veículos elétricos. Para gerar entusiasmo, a Volkswagen permitiu que os trabalhadores pudessem pegar emprestados carros elétricos por alguns dias. A Universidade de Ciências Aplicadas da Saxônia Ocidental em Zwickau, uma faculdade estadual que já tinha um forte foco na indústria automobilística, expandiu os cursos relacionados à tecnologia de veículos elétricos.

Os fornecedores desenvolveram novos componentes para veículos elétricos para substituir produtos em perigo de se tornarem obsoletos. A Eberspächer, um fornecedor alemão que tem uma fábrica a 60 milhas a leste de Zwickau, perto de Dresden, começou a oferecer sistemas de controle de temperatura para veículos elétricos, além de sistemas de emissão para carros convencionais.

Zwickau se beneficia de uma boa sorte única. Muitos fornecedores locais fabricam assentos, painéis de instrumentos, equipamentos de pintura ou outros produtos que os veículos elétricos precisam tanto quanto os carros a gasolina.

Devido à escassez de eletricistas, engenheiros e outros trabalhadores qualificados, a taxa de desemprego no estado da Saxônia, que inclui Zwickau, aumentou apenas modestamente. Foi de 6,6% em março, em meio a uma desaceleração econômica geral, acima dos 6,3% do ano anterior.

"Haverá fornecedores que desaparecerão", disse Karsten Schulze, diretor administrativo da FDTech. "Mas os trabalhadores qualificados serão imediatamente procurados em outro lugar."

Os trabalhadores da Volkswagen tinham algum controle porque a lei alemã exige que sejam consultados sobre mudanças que afetam as condições de trabalho. O sindicato IG Metall obteve uma promessa da empresa de não demitir nenhum funcionário em tempo integral em Zwickau até 2030, no mínimo. No entanto, a garantia não se aplica aos trabalhadores temporários, e a empresa dispensou 270 deles após o término de seus contratos.

Não todos em Zwickau são fãs de carros elétricos. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que tem 11 de 48 assentos no Conselho Municipal de Zwickau, reclamou que os alemães estão sendo obrigados a comprar veículos elétricos, ecoando comentários do ex-presidente Donald Trump e de outros republicanos.

O governo nacional, liderado pela chanceler Olaf Scholz, um social-democrata, irritou muitos em Zwickau quando cortou abruptamente os subsídios para veículos elétricos no ano passado para lidar com uma crise orçamentária. As vendas de veículos elétricos na Alemanha caíram 14% nos primeiros três meses do ano, embora ainda representassem 12% dos novos carros.

Ainda assim, poucas pessoas em Zwickau estão pressionando a Volkswagen para voltar a fabricar carros a gasolina.

"Com a transição para uma nova tecnologia, a pergunta sempre é: Você é o primeiro ou o último?" disse Constance Arndt, a prefeita de Zwickau. "Eu acho que sempre é melhor ser o primeiro."