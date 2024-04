Por que barras de ouro estão sendo vendidas em uma rede de supermercados americana?

The New York Times

Ao lado de seu combo de cachorro-quente e refrigerante por US$ 1,50 (R$ 7,68), baldes de maionese e pacotes de meias, o Costco, uma rede americana de supermercados, tem vendido barras de ouro desde outubro do ano passado.

Agora, o Costco está vendendo até US$ 200 milhões (R$ 1.024) em ouro e prata por mês, de acordo com uma análise do Wells Fargo.

Fachada de loja da varejista Costco em Illinois, Estados Unidos - Jim Young/REUTERS

Fóruns online e tópicos no Reddit surgiram para que clientes darem conselhos uns aos outros sobre como comprar as barras antes que se esgotem.

"Recebi algumas ligações de pessoas que viram online que estávamos vendendo barras de ouro de uma onça [equivalente a 31 gramas], sim, mas quando as colocamos no site, geralmente se esgotam em algumas horas", disse Richard Galanti, vice-presidente executivo e diretor financeiro do Costco, em uma teleconferência de resultados em setembro.

O Costco começou a vender barras de ouro no mês seguinte.

Agora, o Costco está vendendo barras de ouro de uma onça, feita de ouro 24 quilates. As barras só podem ser compradas por membros e o preço varia com base nas taxas de mercado. Até quinta-feira (11), as barras estavam esgotadas para os membros online, mas o The Wall Street Journal relatou que os compradores as adquiriram por cerca de US$ 2.000 (R$ 10.024) em dezembro.

O Costco também tem vendido moedas de prata, anunciadas como 99,9% de prata pura, desde janeiro, de acordo com um relatório de analistas do Wells Fargo.

As pessoas compram ouro em tempos de turbulência

O metal precioso estabeleceu uma série de recordes ao subir para US$ 2.350 (R$ 12.032) por onça troy, cerca de US$ 300 (R$ 1.536) a mais desde o início de março.

Comprar ouro se torna mais comum em tempos de turbulência econômica. Embora a perspectiva econômica dos EUA tenha melhorado e a inflação tenha desacelerado, o índice permanece mais alto do que as metas do Federal Reserve, disse Sadiq S. Adatia, diretor de investimentos da BMO Global Asset Management. E na quarta-feira (10), a inflação foi revelada como mais forte do que o esperado.

Investidores disseram estar perplexos com a alta. Preocupações geopolíticas também podem ser um fator no aumento do interesse pelo ouro, disse Adatia. Houve mais interesse em ouro desde que a moeda da Ucrânia entrou em colapso após a invasão da Rússia, disse ele.

Para aqueles que procuram comprar ouro pela primeira vez, o Costco oferece familiaridade e facilidade, disse Adatia.

"Eles tornam conveniente", afirmou. "As pessoas podem ir fisicamente e pegar, e é isso, ao invés de abrir uma conta e comprar ações de ouro."

Quanto o Costco está lucrando com isso? Provavelmente não muito. Dado seus custos de precificação e envio, provavelmente é um "negócio de lucro muito baixo no máximo", escreveram analistas do Wells Fargo em uma nota aos clientes na terça-feira (9).

O Costco vendeu mais de US$ 100 milhões (R$ 512 milhões) em ouro durante seu primeiro trimestre, ou seja, no período de três meses encerrado em 30 de setembro do ano passado, disse Galanti em uma chamada de ganhos em dezembro. No entanto, essas vendas provavelmente cresceram desde então e podem estar agora entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês (algo em torno de R$ 512 milhões e R$ 1.024 bilhão), o que poderia aumentar suas vendas em 1%.

"O motivo pelo qual olhamos para isso é que está se tornando um contribuinte maior para as vendas deles", disse Edward Kelly, diretor administrativo de pesquisa de ações do Wells Fargo. "Não é que US$ 100 ou US$ 200 milhões por mês seja muito para o Costco, mas é um novo negócio e eles não tinham esse negócio no ano passado."

No período de três meses encerrado em 31 de dezembro, as vendas de comércio eletrônico do Costco cresceram 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionadas em parte pela demanda pelos metais preciosos, disse Galanti aos investidores, em março.

Investir em metais pode ser volátil

A Commodity Futures Trading Commission recomendou cautela ao comprar ouro porque os metais preciosos podem ser altamente voláteis.

"Assim como outras commodities, os preços dos metais preciosos sobem à medida que a demanda aumenta, então quando a ansiedade econômica ou a instabilidade é alta, as pessoas que normalmente lucram com os metais preciosos são os vendedores", disse a agência em um comunicado.

A comissão provavelmente emite esse aviso para sinalizar que não é um investimento garantido, disse Larry Tentarelli, estrategista técnico-chefe do Blue Chip Daily Trend Report. Ele recomenda que a pessoa média invista de 3% a 5% de seus ativos em ouro.