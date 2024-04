Dólar opera acima dos R$ 5,12 com pessimismo sobre juros americanos; Bolsa oscila

São Paulo

O dólar mantinha sua trajetória de alta nesta sexta-feira (12) e caminhava para encerrar a semana acima da marca dos R$ 5,10, ainda impactado por dados recentes de inflação nos Estados Unidos que enterraram apostas de queda de juros no país neste semestre.

A perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos beneficia o dólar pois aumenta a rentabilidade da renda fixa americana, atraindo recursos para o país e penalizando mercados de maior risco, como o Brasil. Os últimos dados de inflação desencaderaram uma alta global da moeda americana.

O movimento também pesa contra a Bolsa brasileira, que operava próxima da estabilidade, mas acumula queda desde a divulgação da inflação americana.

Na cena doméstica, as atenções se voltam para a decisão de um juiz federal de São Paulo de suspender do cargo o presidente do conselho de administração da Petrobras.

"As incertezas sobre as taxas de juros nos EUA e os recentes dados de atividade econômica no Brasil podem fomentar debates sobre um patamar mais alto para a Selic terminal. O real, por sua vez, pode enfrentar pressões de depreciação devido à persistente valorização do dólar", dizem analistas da Guide Investimentos.

Às 10h15, o Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,02%, aos 127.422 pontos, enquanto o dólar subia 0,65%, cotado a R$ 5,123.

Mercado avalia relatório trimestral da inflação no Brasil divulgado pelo Banco Central - Dado Ruvic/Reuters

Na quinta (11), a Bolsa brasileira caiu sob pressão adicional de novos números do varejo doméstico. Investidores também repercutiram a decisão de política monetária do BCE (Banco Central Europeu), que manteve inalterados os juros básicos da região nesta manhã.

"O Ibovespa sentiu mais uma vez o peso da alta dos juros futuros. As vendas no varejo em fevereiro reforçaram a força da atividade econômica e, mesmo após o IPCA mais fraco revelado ontem, ajudou na reprecificação já em curso nos contratos futuros de juros, que embutem uma maior chance de desaceleração do ritmo ou até mesmo uma pausa na queda da Selic próximo do patamar de 10% ao ano", afirma Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

O volume de vendas do varejo registrou crescimento de 1% em fevereiro, na comparação com janeiro, indicam dados divulgados nesta quinta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o resultado, o setor renovou o recorde de uma série histórica iniciada em 2000. A máxima anterior havia sido alcançada em outubro de 2020.

O avanço de 1% veio bem acima das projeções de analistas do mercado financeiro. A expectativa era de queda de 1%, de acordo com pesquisa da agência Reuters.

Pesou contra o Ibovespa, ainda, um recuo nas ações da Petrobras, em dia de baixa do petróleo no exterior.

Ao fim do dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,51%, aos 127.396 pontos, segundo dados preliminares.

Já o dólar teve leve alta de 0,23%, cotado a R$ 5,089, após um relatório do Departamento do Trabalho americano que mostrou que o índice de preços ao produtor nos EUA subiu menos que o esperado. Com isso, a moeda americana renovou seu maior valor desde outubro de 2023.

Com Reuters