Sabesp privada terá limite de votos por acionista, menos conselheiros e nova regulação

São Paulo

O Governo de São Paulo definiu nesta quarta-feira (17) novos detalhes sobre o modelo de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento de SP). As novidades, às quais a Folha teve acesso, envolvem mudanças na regulação e no estatuto da empresa, além do formato da oferta pública de ações, que deve acontecer no meio deste ano.

O Cdped (Conselho Diretor do Programa de Desestatização) se reúne na noite desta quarta para bater o martelo. As definições serão apresentadas em seguida, em entrevista a jornalistas.

No entanto, a divulgação dos detalhes mais aguardados —como o percentual de desconto na tarifa e a fatia exata que o governo vai vender da Sabesp— foram adiadas. Havia expectativa de que essas informações fossem anunciadas já, mas o governo adiou a definição para o mês de maio.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo - Gabriel Cabral-26.jul.2019/Folhapress

Uma das principais definições é sobre como será o follow-on, a oferta pública de ações. Segundo pessoas familiarizadas com o processo, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) optou por um modelo inédito no Brasil.

O formato de oferta pública deve ser o chamado sequencial, em que o governo convoca os agentes privados interessados em serem acionistas de referência da Sabesp antes e só depois faz o follow-on (o leilão em si).

O acionista de referência será uma espécie de sócio estratégico do governo paulista no negócio, que deverá ser comprometido com a empresa no médio prazo, mas sem assumir o controle das decisões.

Segundo pessoas familiarizadas com o processo, pelos cálculos atuais, esse grupo investidor deverá levar sozinho 15% da Sabesp, tornando-se o maior acionista depois do governo (que ficaria com algo em torno de 20%). Hoje o governo tem 50,3% das ações da Sabesp.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Pelo formato sequencial, os sócios estratégicos deverão confirmar ao governo antes que possuem em caixa o valor para arrematar os 15% (calculado hoje em cerca de R$ 8,5 bilhões) e as garantias exigidas. Também precisarão mostrar o preço que aceitam pagar por ação.

Deverão ainda concordar com a trava de cinco anos que o governo vai estabelecer, o chamado "lock-up", que restringe a possibilidade de esse investidor vender os papéis.

Feito isso, o governo então seleciona os dois melhores preços e leva para o mercado escolher qual dos acionistas prefere. Esse modelo sequencial, segundo fontes a par do trâmite, já aconteceu fora do país, mas nunca no Brasil.

Oferta com dois preços

A grande dúvida sobre a oferta, porém, é quanto à precificação. A ideia é fazer o follow-on com dois preços distintos, um para o acionista de referência e outro para os investidores do mercado. No entanto, ainda não há garantia sobre a viabilidade jurídica desse modelo.

Isso porque a resolução 160 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) define que o preço de um mesmo ativo precisa ser único.

O temor do governo é sobre o que pode acontecer com os valores de compra. É possível, por exemplo, que o sócio estratégico ofereça um preço por ação maior do que o investidor comum está disposto a pagar, e vice-versa.

A necessidade de nivelar os valores traria uma complexidade adicional ao processo. Por isso, o governo ainda estuda formas de conseguir fazer o leilão com dois preços distintos.

Novo estatuto

O Governo de São Paulo também definiu as linhas gerais no novo estato da Sabesp. O documento, porém, ainda precisa ser aprovado pelo Codec (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) e pela CVM. Em seguida, passar por assembleia geral extraordinária da Sabesp.

O novo estatuto vai diminuir o número de conselheiros de 11 para 9, sendo três indicados pelo estado, três do acionista de referência e três dos independentes.

Além disso, o acordo vai limitar o máximo de votos a 30% do capital da empresa. Ou seja, mesmo que um acionista acumule mais ações que isso, seu direito a voto estará limitado a 30%.

Mudanças na regulação

A gestão de Tarcísio concluiu também o contrato da Sabesp que precisará ser aprovado pela Urae (Unidades Regionais de Abastecimento de Água e Esgotamento), que agrupa municípios em bloco.

O contrato vai reger a operação nas 375 cidades que a Sabesp atende até 2060, definindo as obrigações e o plano de investimentos.

Outra novidade é sobre a regulação da companhia. Atualmente, o setor de saneamento é regulado em São Paulo pelo modelo chamado discricionário, que dá mais liberdade de atuação para a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo).

É diferente, por exemplo, do modelo das rodovias, que segue a regulação contratual, na qual o contrato de concessão já define tudo o que vai acontecer ao longo do período de prestação do serviço.

A nova regulação vai limitar a atuação da agência. Uma das restrições será sobre o uso das despesas operacionais da Sabesp. Com a companhia privatizada, a Arsesp terá menos autonomia para aplicar esses recursos. Haverá regras e pré-requisitos a serem cumpridos para que a entidade goze desses valores.

A mudança regulatória é um agrado aos agentes privados, que viam no modelo discricionário uma fonte de incertezas, além de interferência excessiva.

O novo modelo aprovado pelo Governo de São Paulo será uma mistura entre o discricionário e o contratual, que vem sendo chamado internamente de "regulação Sabesp" ou "híbrida".

Mudança de investimentos

Outra novidade será a forma como os investimentos serão incorporados na tarifa. Atualmente, a companhia opera o capex "olhando para frente", ou seja, já considera na tarifa de hoje o investimento que será feito no futuro.

O novo formato vai trazer o investimento para a tarifa só quando ele começar a ser executado. A avaliação é que esse formato serve de estímulo para melhorias, enquanto o anterior incentivava mais promessas do que obras.

O novo contrato, porém, ainda precisará ser aprovado no âmbito da Urae. Como o órgão funciona com o colegiado, os municípios não vão aprovar individualmente, mas coletivamente.

A reunião deve acontecer em meados de maio. Até lá, é possível que alguma cidade saia da Urae, o que pode impactar nos cálculos de desconto da tarifa, por exemplo. Por isso, a divulgação sobre os valores foi adiada.

RAIO-X DA SABESP

Fundação: 1973

Lucro líquido 2023: R$ 3,5 bilhões

Valor de mercado: R$ 57 bilhões

Funcionários: 11.170

Municípios atendidos: 375

População atendida: 28,4 milhões