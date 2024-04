São Paulo é a cidade do estado com maior número de inscritos no Concurso Nacional Unificado

São Paulo

São Paulo é a cidade com maior número de inscritos no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) no estado de SP, com mais de 88 mil candidatos, segundo dados do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

O estado de São Paulo é responsável por 10,87% dos 2,1 milhões de inscritos, totalizando 228.452 candidatos. A seleção será aplicada em 27 municípios do estado, em 5 de maio, às 9h.

Anúncio do Ministério de Gestão divulgando Concurso Nacional Unificado. São Paulo é a cidade no estado com maior número de inscritos no Concurso Nacional Unificado, no estado, com mais de 88 mil. - Governo Federal/Divulgação

Campinas ficou em segundo lugar no ranking estadual de maior número de inscrições confirmadas, com 15.383 participantes, mais de cinco vezes menos candidatos que a capital paulista. Em terceiro ficou a cidade de Ribeirão Preto, com 14.224.

O Concurso Nacional Unificado será realizado em 5 de maio. A prova da manhã começará às 9h (horário de Brasília), com abertura dos portões às 7h30 e fechamento às 8h30. A duração será de 2h30.

Para inscritos na seleção de nível superior (blocos 1 a 7), o teste terá 20 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma dissertativa de conhecimento específico. Candidatos de nível médio (bloco 8) terão 20 questões de múltipla escolha de conhecimento geral e redação.

No mesmo dia será realizada a segunda prova, que começará às 14h30, com os portões abrindo às 13h e fechando às 14h. Os concorrentes terão 3h30 para entregar o teste.

O concurso nacional será aplicado em 228 cidades do país para 2,1 milhões de inscritos, que disputam 6.640 vagas em vários órgãos públicos. Os cartões de confirmação serão divulgados em 29 de abril.