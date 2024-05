Aéreas cancelam voos para Argentina em meio a greve no país; veja o que fazer

São Paulo

Diante de uma greve geral de 24 horas mobilizada por sindicatos argentinos contra a gestão do presidente Javier Milei, companhias aéreas tiveram de cancelar voos com destino ou origem em aeroportos do país.

A greve desta quinta-feira (9) tem adesão de sindicatos trabalhistas do setor, como a APLA (Associação dos Pilotos de Linhas Aéreas).

Passageiros no aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, durante greve geral desta quinta (9), que paralisou setor aéreo - Luis Robayo - 9.mai.24/AFP

Em comunicado divulgado em rede social, a Aerolíneas Argentinas, maior companhia aérea do país, afirmou que cancelou 191 voos. A empresa calcula que sofrerá perda financeira de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,3 milhões) e afirma que 24 mil passageiros serão afetados —a maior parte havia comprado bilhete para passagens domésticas.

A Flybondi diz que, apesar de ter transferido seus voos para o aeroporto internacional Ezeiza, continuará prestando serviços. Para esta quinta-feira (9), a companhia diz ter três viagens programadas para o Brasil, duas ligando o país vizinho ao Rio de Janeiro e outra para São Paulo.

"O voo matinal para São Paulo transcorreu sem problemas e já foram realizados hoje 27% dos voos programados para o dia. Entre viagens nacionais e internacionais, a Flybondi transportou hoje mais de 2.400 passageiros", disse a empresa em nota.

Procurada pela reportagem, a Latam disse que cancelou suas operações para a Argentina nesta quinta devido à greve. Passageiros afetados devem acessar o site da companhia e escolher entre reembolso ou remarcação do voo para outra data –ambas as opções são realizadas sem custo adicional, segundo a empresa.

A Gol afirma que a paralisação vai afetar a movimentação em todas as cidades em que a companhia opera no país, sendo elas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário. Voos da companhia com destino ou origem na Argentina, nesta quinta, estão cancelados.

Clientes da Gol que foram afetados também têm a opção de remarcar o voo ou pedir o reembolso integral, sem custos. A companhia terá operações extras para o país nesta sexta-feira (10).

Entre as três maiores companhias que operam no Brasil, a Azul é a única que não possui rotas para a Argentina. A empresa começará a operar voos para Bariloche no fim de junho.

A espanhola Air Europa afirmou à reportagem que seu único voo para o país nesta quinta-feira (9), entre Madri e Buenos Aires, foi cancelado.

No começo deste ano, em fevereiro, uma greve de 24 horas de funcionários dos aeroportos do país forçou o cancelamento de mais de 500 voos. À época, Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas, JetSmart e outras companhias anunciaram a paralisação total de suas operações.

Desta vez, trabalhadores argentinos protestam contra o pacote de reformas que o governo Milei tenta aprovar no país.

Veja o que fazer se seu voo for cancelado

Latam

Passageiros que compraram passagens aéreas com destino à Argentina pela Latam devem, por meio do site da companhia, acessar a seção "Minhas Viagens". Lá, o cliente poderá solicitar o reembolso ou a remarcação da viagem, sem custos adicionais. Caso o passageiro opte por mudar o dia do voo, a nova data deverá ser escolhida para até sete dias posteriores à viagem original.

Gol

A empresa afirma que já está enviando email ou mensagem de texto para clientes que foram afetados pelos cancelamentos desta quinta-feira (9). Os passageiros podem solicitar o cancelamento ou o adiamento da viagem por meio dos canais digitais da companhia. A Gol diz que, em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a central de relacionamento pelo telefone 0300 115 2121. Na Argentina, o número de contato é o +55 11 3471 2973, com atendimento em espanhol das 8h às 20h

Aerolíneas Argentinas

Em seu comunicado, a companhia pediu que passageiros com viagens marcadas para esta quinta (9) não compareçam aos aeroportos argentinos, já que a empresa não terá funcionários trabalhando em seus balcões. A Aerolíneas Argentinas diz que os clientes deverão ficar atentos ao email. Se o bilhete tiver sido comprado em sites de agências de turismo, o recomendado é contatar diretamente essas empresas.

Flybondi

A companhia afirma que suas operações estão normais. Ao longo do dia, caso haja cancelamento ou alteração com mais de quatro horas de diferença, é possível mudar a data da viagem por meio do site da companhia, na seção "Minhas reservas", sem custo adicional.