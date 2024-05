Americanas aprova aumento de capital, IA com filosofia política de Xi Jinping e o que importa no mercado

São Paulo

Americanas ganha alívio

Os acionistas da Americanas aprovaram um aumento de capital para a companhia de ao menos R$ 12,2 bilhões em assembleia.



↳ O aumento de capital é um mecanismo pelo qual as empresas captam dinheiro para se financiar, seja para pagar dívidas ou tocar projetos.

↳ Isso significa que a Americanas vai emitir novas ações para captar recursos.



O valor chegará à empresa pelas mãos dos principais acionistas Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles.

A participação deles na companhia passará de 30,1% para 49,3%.

Ações agrupadas. Também foi aprovado um agrupamento de ações de 100 para 1. Assim, as ações da companhia vão partir de um valor de R$ 0,53 para R$ 53. Na prática, no entanto, a mudança não significa que a ação se valorizou, já que o número nas mãos dos investidores será enxugado.

Relembre: a Americanas está em recuperação judicial desde o início do ano, processo no qual suas dívidas são suspensas e renegociadas com os credores. Entenda mais sobre os processos de RJ aqui.

Uma fraude contábil que encobria dívidas com fornecedores foi descoberta na companhia no início de 2023. O "buraco" encontrado foi de R$ 20 bilhões.

Uma empresa muito menor. Em um ano, a Americanas fechou mais de 120 lojas, cortou 25% dos funcionários e caiu do segundo para o quinto lugar no ranking de maiores varejistas online por faturamento entre 2022 e 2023.



Queda bilionária. Com o escândalo vindo à tona, todas as finanças de 2022 precisaram ser revistas. No ano, a Americanas registrou prejuízo de R$ 12 bilhões.

↳ Os dados de 2023 fechados ainda não foram divulgados, mas o prejuízo segue com R$ 4,6 bilhões negativos nos primeiros nove meses de 2023.



E agora? Com o aumento de capital e as renegociações de dívida, as perspectivas melhoram para a companhia, que fala em voltar a gerar caixa em 2025.

A empresa passa por uma reestruturação completa e deve fechar mais lojas neste ano. Em entrevista no último mês, a diretora-financeira Camille Faria chamou o processo de "terra arrasada".

IA com 'filosofia Xi Jinping'

O governo da China criou uma inteligência artificial generativa treinada com as ideias políticas e filosóficas do líder Xi Jinping.



Para quê? A princípio, o modelo será usado dentro de um centro de tecnologia estatal, mas pode servir de apoio no futuro para as empresas de tecnologia, que andam numa corda bamba para não desagradar o governo com seus produtos de IA.



↳ Assim como a internet em geral, o boom recente de inteligência artificial é acompanhado de perto pelas autoridades.



A agência de tecnologia do governo exige que os provedores de IA "incorporem valores socialistas centrais" e diz que o conteúdo gerado não pode "conter qualquer conteúdo que subverta o poder do Estado"

No fim de 2023, o governo disponibilizou também um grande volume de dados "de qualidade e confiáveis" justamente para alimentar os modelos de inteligência artificial das empresas privadas.

Perguntas sensíveis sobre política feitas em testes ao robô Ernie, da Baidu, não foram respondidas.

Quais os serviços de IA da China? Tencent, Baidu e Alibaba lançaram seus modelos próprios, assim como startups. Entenda o setor na China aqui.

Esforços em diferentes frentes. A criação do novo modelo de linguagem se soma a outras iniciativas das autoridades chinesas para disseminar as ideias do presidente sobre política, economia e cultura em vários formatos.

Apps de notícias de empresas como Tencent ou NetEase reservam espaços no topo dos feeds para artigos da mídia oficial, com Xi em destaque.

Nas escolas, crianças a partir de 10 anos estudam a filosofia do líder chinês.

Membros do partido têm um aplicativo para estudar chamado de "Estude Xi, Fortaleça a Nação".

Fora da liderança. A China segue atrás dos Estados Unidos em termos de inteligência artificial, já que OpenAI e Google avançam a passos largos e ganham presença global.



↳ As restrições que o governo impõe à IA de empresas como a Baidu são vistas como uma pedra no caminho da inovação.

O líder chinês Xi Jinping - Sergei Bobylev - 16.mai.2024/Sputnik via Reuters

Impostos sem retorno

O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo, mas…



↳ Dentre os 30 países com maior carga tributária, está em último lugar no índice do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) que avalia o retorno dos impostos à população.



Por quê? Devido ao IDH baixo (Índice de Desenvolvimento Humano) em relação aos impostos pagos.

Em números:

A carga de impostos brasileira é de 32% do PIB (Produto Interno Bruto);

Já o IDH é de 0,76, numa contagem que vai de 0 a 1.

Em geral, países com carga tributária alta são justamente os que já atingiram um estado de alto desenvolvimento.



↳ Israel e Coreia do Sul também cobram cerca de 32% do PIB em impostos, mas tem um IDH de 0,92 e 0,93, respectivamente.



Países com melhor retorno em relação aos impostos: Irlanda (1º lugar), Suíça (2º), EUA (3º), Austrália (4º), Coreia do Sul (5º) —Israel, citado acima, está no 10º lugar.

↳O Brasil está na lanterna, no 30º lugar, desde a criação do índice em 2013. Veja a lista completa aqui.



Entenda: tanto o IDH quanto o tamanho da carga tributária entram no cálculo do índice.



Ou seja, um país com carga tributária mais baixa pode alcançar melhores posições, não necessariamente por ter um IDH mais alto.

Mas… Somos exceção na combinação de IDH baixo e alta carga de impostos. Todos os outros países da lista têm alto IDH, acima de 0,8.



No caso da Irlanda, acontece o inverso do cenário brasileiro: o IDH é alto e os impostos são bastante baixos para os padrões de países desenvolvidos.



↳ Nos últimos anos, o país diminuiu sua tributação de olho na migração de empresas, principalmente após o Brexit; entenda.

Pior que nossos vizinhos. A Argentina até cobra mais impostos que o Brasil (eles têm uma carga tributária de 34%), mas tem uma posição melhor no ranking de retorno.



↳ Mesmo com crise atrás de crise, o IDH argentino é maior que o brasileiro.

O que explica a carga tributária elevada no Brasil? O tamanho e rigidez dos seus gastos sociais, segundo uma análise da IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão do Senado.



↳ Com o orçamento engessado, há pouca margem para investimentos que melhoram a qualidade de vida e políticas públicas. O assunto foi motivo de discordância entre ministros do governo nas últimas semanas.

No vermelho

O governo federal atualizou a projeção para o déficit das contas neste ano de 2024 e espera um rombo de R$ 14,5 bilhões, em vez dos R$ 9,3 bilhões negativos projetados antes.

↳ O valor está dentro do permitido pelo novo arcabouço fiscal, que autoriza um déficit primário de até 0,25% do PIB (cerca de R$ 29 bilhões).



Entenda. Conforme o ano corre, a tendência das contas pode indicar a necessidade de um bloqueio de gastos ou não.

Em março, na primeira avaliação das contas, o governo bloqueou R$ 2,9 bilhões, medida que afetou os ministérios das Cidades e dos Transportes.



Agora, com a arrecadação melhor que o esperado, o governo não precisou fazer um contingenciamento das despesas e anunciou a reversão do bloqueio.



Sim, mas… Os números mostram uma perspectiva mais otimista do que a do mercado financeiro.

↳ Economistas esperam um déficit de 0,70% do PIB para este ano, diante de previsões diferentes quanto à arrecadação.



Para onde vão esses gastos? A revisão foi feita porque o governo prevê um gasto maior principalmente com previdência e com o Proagro, programa de seguro agrícola.



Arrecadação em alta. As propostas para aumentar as receitas, aprovadas pelo Congresso ao longo de 2023, têm dado resultado na visão da equipe do ministério da Fazenda.

Ministros Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda) - Adriano Machado - 31.ago.2023/ Reuters

↳ Em abril, a receita subiu 8,26%, batendo recorde pelo quinto mês consecutivo. No acumulado do ano, a alta também é na casa dos 8%, somando R$ 886,6 bilhões. Mais um recorde. Veja os detalhes aqui.



A decisão da Petrobras de voltar atrás e pagar metade dos dividendos extras em abril também ajudou a melhorar a expectativa. A União é a principal acionista da empresa.



Vale lembrar que… O governo conta com um aval do Congresso em relação a um conjunto de medidas para compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamentos das empresas de 17 setores e dos municípios. O pacote no valor de R$ 25,8 bilhões será apresentado até sexta (24).

Enquanto isso… O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta (22) o projeto de lei que trata de benefícios para o setor de eventos, conhecido como Perse. O custo fiscal será de até R$ 15 bilhões.



Opinião | Vinicius Torres Freire: entenda por que a economia teve um primeiro trimestre melhor que o esperado, mas agora há alertas.



