Copom usou critérios técnicos em decisão sobre juros, diz Campos Neto

Brasília

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira (15) que a discussão dos membros do Copom (Comitê de Política Monetária) se apoiou em critérios técnicos e defendeu que todos os argumentos foram considerados no debate.

A declaração foi dada depois dos ruídos gerados após uma decisão dividida do colegiado do BC. Na última quarta-feira (8), o Copom cortou a taxa básica de juros (Selic) em 0,25 ponto percentual, de 10,75% para 10,50% ao ano, por 5 votos a 4.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no escritório da instituição em São Paulo - Adriano Vizoni - 29.fev.2024/Folhapress

O placar colocou os quatro membros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de um lado, como voto vencido por um novo corte de 0,50 ponto percentual. Do outro lado, os diretores indicados ou reconduzidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o chefe da autoridade monetária formaram maioria pela desaceleração do corte de juros.

O dissenso no comitê foi interpretado pelo mercado financeiro como um sinal de que a autoridade monetária será mais leniente no combate à inflação ao término da gestão de Campos Neto, em 31 de dezembro.

"O entendimento da maioria foi claro, que as mudanças tinham sido relevantes e que deveríamos responder com uma mudança do ritmo do pace [tamanho do corte da Selic]. Dentro deste grupo, alguns inclusive achavam que tínhamos os argumentos para mudar o balanço de risco, como foi explicitado na ata", afirmou Campos Neto na abertura da Conferência Anual do BC.

"O debate foi centrado em critérios técnicos e todos os argumentos foram levados em consideração", acrescentou.

A ata divulgada nesta terça (14) mostrou que os indicados por Lula citaram 'custo reputacional' de descumprir sinalização dada no encontro de março, que previa repetir um novo corte de 0,5 ponto percentual, o que não se concretizou.

No evento do BC, Campos Neto falou sobre a deterioração da conjuntura global e doméstica para justificar o posicionamento da maioria, citando a força do mercado de trabalho, a piora nas expectativas de inflação e o impacto da mudança na política fiscal sobre o trabalho da autoridade monetária.

"Na reunião, discutimos os condicionantes. O debate foi sobre a gradação dos condicionantes, e não sobre a validade dos condicionantes", disse.

O presidente do BC reforçou o compromisso do Copom com o atingimento das metas para a inflação. "Discutimos a importância da convergência da inflação para a meta de 3%. Na verdade, o debate de política monetária não deveria nem falar em centro e banda, nossa meta é 3%", afirmou.

A meta de inflação estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e perseguida pelo BC neste e nos próximos anos é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isso significa que o objetivo é considerado cumprido se oscilar entre 1,5% (piso) e 4,5% (teto).