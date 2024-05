Carros elétricos no Brasil: SUV de alto luxo é diferente de todos os modelos da BMW

São Paulo

O iX Drive50 tem interior com detalhes em madeira e botões que remetem a cristais. Os bancos forrados de couro trazem alto-falantes embutidos, que resultam em uma experiência sonora típica de uma sala de concertos. E é também elétrico.

A BMW criou um carro que não se parece com nenhum outro em sua linha, e o resultado é interessante. Luxuoso e rápido, consegue rodar 590 km na cidade com uma carga completa das baterias.

BMW iX é capaz de rodar 590 km na cidade com uma carga completa de suas baterias - Divulgação

Veja os resultados dos testes de desempenho e consumo feitos pela Folha em parceria com o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

BMW iX Drive50

Preço: R$ 699.950 (março/2024)

Motor: Dois elétricos, dianteiro e traseiro

Potência: 523 cv

Torque: 78 kgfm

Transmissão: câmbio de marcha única

Bateria: íon-lítio, 111,5 kWh

Pneus: 275/40 R22

Peso: 2.510 kg

Porta-malas: 500 litros

Comprimento: 4,95 m

Largura: 1,97 m

Altura: 1,70 m

Entre-eixos: 3 m

Aceleração (0 a 100 km/h, em segundos): 4,8

Retomada (80 km/h a 120 km/h, em segundos): 2,8

Consumo urbano (kW/100 km): 18,9

Consumo rodoviário (kW/100 km): 21,3

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.