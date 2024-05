Concurso da Caixa tem local de prova divulgado; veja como consultar

São Paulo

O candidato que vai prestar o concurso da Caixa já pode consultar o local onde fará a prova neste domingo (26). A informação foi disponibilizada na terça-feira (21) pelo banco e pela Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção.

O inscrito deve acessar a área do candidato na página oficial (https://caixa.cesgranrio.org.br/login) e informar login e senha. De acordo com a organização, apenas o candidato terá acesso a esses dados.

As provas ocorrerão entre 13h às 18h (horário de Brasília). Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30.

Concurso da Caixa definirá contratados para 4.050 vagas - Zanone Fraissat/Folhapress

A recomendação é que o candidato visite o local com antecedência para saber como fará o deslocamento no dia da prova. Atrasos fazem com que o cidadão não consiga fazer a prova e seja desclassificado.

O concurso teve mais de 1,2 milhão de inscritos que vão disputar 4.050 vagas nos cargos de técnico bancário, técnico bancário em tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

Veja abaixo a relação candidato/vaga

Cargo Total de inscritos Vagas Candidato/vaga Técnico bancário (carreira geral) 1.072.983 2.000 536,49 Técnico bancário (TI) 117.252 2.000 58,63 Médico do trabalho 977 28 34,89 Engenheiro de segurança do trabalho 9.885 22 449,32

A remuneração oferecida para o técnico bancário (carreira geral e tecnologia da informação) é de R$ 3.762, enquanto o médico receberá R$ 11.186 e o engenheiro, R$ 14.915.

As provas serão realizadas neste domingo (26), a partir das 13h (horário de Brasília), tendo cinco horas de duração.

O exame terá questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos nas vagas de técnico bancário ainda farão uma redação, enquanto os concorrentes a médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho terão uma prova discursiva.

Para o cargo de técnico bancário novo, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo em que o profissional deseja trabalhar, escolhido pelo candidato no momento da inscrição. Para as vagas de tecnologia da informação, há opção por cidade de realização de prova diferente do polo de escolha.

Concurso adiado no Rio Grande do Sul

O concurso não será realizado no Rio Grande do Sul neste domingo, em virtude das enchentes que atingiram o estado desde o final de abril. Os candidatos farão a prova em uma nova data, que ainda não foi marcada pela organização.

O pedido de reembolso para quem desistiu de disputar o concurso foi encerrado no último domingo (19). No mesmo dia, também acabou o prazo para quem mora no estado e tinha interesse em alterar o local da prova para outro estado.

A convocação está marcada para começar a partir de agosto deste ano. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.